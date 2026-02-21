Esta madrugada HALLAN SIN VIDA A UN HOMBRE EN UNA PANADERÍA

21-02-2026

El joven de 26 años habría recibido una descarga eléctrica

…

Un trágico episodio se registró esta madrugada en una conocida panadería, donde fue hallado sin vida un hombre tras un principio de incendio.

Cerca de las 4:00, personal de la División Patrulla Preventiva tomó conocimiento de un supuesto incendio en calle Urquiza al 1700. Al llegar, se entrevistaron con un ciudadano de 23 años que alquila en el lugar, quien advirtió la situación. Se solicitó colaboración de Bomberos, que procedieron a cortar la energía eléctrica y forzar un candado para ingresar.

Dentro del local encontraron a un hombre tendido en el suelo, aparentemente sin signos vitales. A los pocos minutos llego el personal de salud quien confirmó el fallecimiento. En el lugar se hizo presente el medico policial quien diagnóstico como causa del deceso: «PARO CARDIO RESPIRATORIO POST TRAUMÁTICO – MUERTE POR ELECTROCUCIÓN». Siendo identificado como Eros Martires Almiron de 25 años.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, junto a autoridades policiales y operarios de la empresa energética.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría interviniente, con las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

