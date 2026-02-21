Sáb. Feb 21st, 2026

TRES CONDUCIDOS Y SECUESTROS EN OPERATIVO POR ROBOS CON ARMA

por Redaccion J 6 horas atrás

Interceptaron un auto tras intentar evadir un control y hallaron vehículos vinculados a dos causas judiciales.

En la madrugada del sábado, personal del Departamento 911 de Saenz Peña realizó un operativo en los barrios Colón y Ginés Benítez, en el marco de dos causas por supuesto robo con arma, con intervención de las Fiscalías N°1 y N°3.

En un domicilio de barrio Colón secuestraron dos motocicletas Honda Titan que registraban interés en las investigaciones. En paralelo, interceptaron un Peugeot 206 cuyo conductor intentó evadir el control mediante una maniobra evasiva.

Como resultado fueron conducidos tres hombres de 23, 27 y 31 años. Además, secuestraron el automóvil y cuatro teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente vinculado a una de las causas.
Las actuaciones fueron remitidas a Comisaría Quinta por jurisdicción.

