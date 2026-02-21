SAMEEP REPARÓ EL ACUEDUCTO NORTE Y EL SERVICIO DE AGUA SE NORMALIZA PROGRESIVAMENTE

El inconveniente fue ocasionado por maquinaria de terceros en inmediaciones de la colectora de la Ruta Nicolás Avellaneda y la calle Carmen Vilallave de Ros, en la ciudad de Resistencia. Autoridades de Sameep, remarcaron que se sancionará con una multa severa a la empresa que ocasionó el daño.

La empresa estatal Sameep informó que concluyeron los trabajos de reparación en el Acueducto Norte, luego de detectarse la rotura de una cañería de 160 milímetros conectada al conducto principal de 500 milímetros. Tras finalizar las tareas, el servicio de agua potable comenzó a restablecerse de manera paulatina, con una recuperación progresiva de la presión y del caudal habitual en la red.



Los trabajos estuvieron a cargo de agentes de Redes de la División Emergencia, pertenecientes a la Gerencia de Servicios, quienes actuaron de manera inmediata para reparar la rotura detectada y normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

Mientras se desarrollaban las tareas, se registró baja presión de agua potable en distintos sectores de la zona norte de Resistencia, entre ellos Villa Fabiana Norte y Sur, barrios Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey y Don Santiago, además del sector ubicado detrás del hipermercado de la zona. También se vieron afectados usuarios de las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén.

En este contexto, el vocal de la empresa, Rubén Custiniano, destacó el trabajo del personal y pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados. “Nuestros agentes realizaron el máximo esfuerzo para garantizar un óptimo abastecimiento de agua potable a los hogares e instituciones de los barrios y localidades afectadas”, señaló.

Asimismo, remarcó que, una vez solucionada la contingencia, el servicio comienza a normalizarse de forma progresiva, recuperando los niveles adecuados de presión y caudal.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, explicó que apenas se detectó el problema se activó el operativo de reparación con el objetivo de minimizar el impacto en el suministro y acelerar el restablecimiento del servicio.

Desde la empresa también reiteraron que se aplicará una multa severa a la firma responsable del daño ocasionado a la infraestructura del acueducto, al tratarse de una obra fundamental para el abastecimiento de agua potable en la zona.

