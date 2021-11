ESTÁ EN VIGENCIA LA LEY DE MORATORIA PARA EMPRESAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA

La Cámara de Diputados aprobó la normativa.

La Cámara de Diputados aprobó el plan excepcional de pagos propuesto por el Ejecutivo provincial que incluye quita de intereses y plazos de hasta 48 y 60 meses, con una mirada especial a los sectores más afectados por la pandemia.

La iniciativa forma parte del trabajo de desendeudamiento de Pymes, familias y Estado, para acelerar la recuperación económica.

Podrán incluirse voluntariamente todos aquellos que tengan obligaciones tributarias vencidas al 31 de agosto de 2021, mediante plan vía web, con plazo de acogimiento al 31 de marzo de 2021, beneficiando a más de 3000 contribuyentes.

DETALLES DE LA MORATORIA

Los peticionantes podrán acogerse a un financiamiento de hasta 48 cuotas, con un anticipo del 5% para deudas que se encuentran en sede administrativa y de un 10% para las que están judicializadas.

Los sectores que fueron más duramente golpeados por la pandemia, como gastronómicos, entretenimiento y turismo, podrán acceder a un plazo de hasta 60 meses, sin la necesidad de pagar anticipo.

La ley también contempla la condonación multas que no estén firmes y de los intereses punitorios y resarcitorios en función al tipo de financiación que se escoja por el solicitante. Por pago al contado, la condonación es del 100%.

Respecto de la tasa de financiación anual, se aplicará en razón de la modalidad de pago: 0% por pago al contado hasta un máximo del 30% anual para el pago en 48 meses y 60 meses según corresponda.

No se iniciarán nuevas acciones judiciales por cobro hasta el 1 de marzo de 2022 y de manera novedosa no se continuará con las acciones judiciales ya iniciadas que no superen los $ 25.000 y las que no superen los $ 50.000 anteriores al año 2012, beneficiando a más de 1500 contribuyentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Se tuvo especial consideración en los trabajadores dado que todos aquellos que soliciten hacer uso de los beneficios regulados no podrán despedir trabajadores durante la vigencia del plan.

