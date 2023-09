ESTÁ DISPONIBLE LA ENTREVISTA DE TUCKER CARLSON CON JAVIER MILEI

Hablaron de diversos temas, entre los que se encuentran la inflación y la política exterior.

El periodista más famoso de Estados Unidos, Tucker Carlson, llegó la semana pasada a Argentina para entrevistar a Javier Milei y hacer un informe sobre la realidad del país. Hoy se publicó el material en la cuenta de Twitter del periodista (@TuckerCarlson ). Entre los temas que se trataron están: la inflación, el aborto, el Ministerio de la Mujer, el cambio climático, el Papa Francisco y las relaciones con China, Rusia y Brasil .

«El problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años», dijo Milei al principio de la entrevista. Y agregó: «Los liberales lo resolvemos con libertad de precios y propiedad privada. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y prefieren la garra del Estado».

Sobre la eliminación del Ministerio de la Mujeren caso de que sea presidente, sostuvo: «Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices. Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres«.

En cuanto al aborto, el candidato de La Libertad Avanza reafirmó su postura en contra: «hay una explicación desde el plano de la ciencia: la vida comienza con la fecundación. Se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto. Es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. El niño no es su cuerpo. Por lo tanto el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas».

Al ser consultado sobre el Papa Francisco, a quien crítico reiteradas veces, Milei expresó: «El Papa juega políticamente, es un Papa con fuerte injerencia política. Ha demostrado además una fuerte afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas«.

Respecto a su política exterior, de forma especial con Rusia, China y Brasil, el economista señaló: «No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz«.