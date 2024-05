ESPAÑA: ASEGURAN QUE EL PSOE «QUIERE EMPOBRECER A LA POBLACIÓN COMO HA HECHO EL PERONISMO EN ARGENTINA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

«El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha convertido este jueves también en protagonista», consigna en su inicio una nota del diario español El Mundo en la que da cuenta del papel que tiene el mandatario argentino por estas horas en la política de ese país. Es que los dichos del presidente Pedro Sánchez sobre su par argentino y las decisiones que tomó respecto a la embajadora en el país, le dieron continuidad a la discusión, pero ya no en un marco personal sino elevando la discusión al ámbito diplomático. Tal es así que la presidente de la Comunidad de Madrid y una de las líderes del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, se alineó a Milei y expuso en el Parlamento fuertes críticas al Gobierno que encabeza Sánchez y citó lo que hizo el populismo en Argentina.

Un mal ejemplo

«Quieren empobrecer a la población como han hecho en Argentina, que era el país más rico del mundo en la década de los 70. Uno de cada dos argentinos hoy es pobre por sus políticas, los médicos no cobran ni 5.000 euros al año por ustedes , por el peronismo, el socialismo, la subvención y la impunidad con la que han arruinado la Argentina. Son ustedes los que han provocado que hoy Milei sea el presidente. Así que qué mal lo habrán hecho, si él es tan malo porque está haciendo lo contrario y justo el camino a la que nos llevan en España», dijo Díaz Ayuso en una contundente defensa de Milei.

La alcaldesa de Madrid aseguró en su intervención en el Parlamento que desde el Partido Obrero Socialista Español (PSOE) «no han respetado la democracia». En esa línea, cuestionó la postura de los socialistas españoles por «no respetar la voluntad del pueblo de Argentina» que «libremente en las urnas» eligió al candidato de La Libertad Avanza el 17 de noviembre de 2023. Apuntó que no validan esa legitimidad y que eso les provoca «urticaria».

Las diferencias entre Milei y Sánchez iniciaron en el 2023 cuando el español hizo público su respaldo al candidato del peronismo, Sergio Massa. No es un hecho menor porque se trató de una muestra de apoyo de una figura política de peso. Sin embargo, dicha inclinación no fue exitosa y con Milei en la Casa Rosada los cruces fueron dándose paulatinamente con fuertes declaraciones desde Europoa hacia Buenos Aires. Trataron de «drogadicto» al Ejecutivo argentino y este no se quedó callado y se hizo eco de las denuncias de corrupción que recayeron en la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Por esos intercambios, la presidente de la Comunidad de Madrid recordó que «han difamado» a Milei y afirmó que»Madrid está en sentido contrario y por eso cada día crecemos más. Aquí vienen personas huyendo de ustedes: del comunismo, del fascismo, del nacionalismo. Cada vez más ciudadanos de Europa y especialmente de Europa del Este están huyendo de sus políticas», expresó en su cuenta de la red social X.

Anterior a la exposición de Díaz Ayuso, tal como informó este medio, el líder del partido español VOX, Santiago Abascal, también hizo una fuerte defensa de Milei ante los embates del PSOE.

En este contexto marcado por diferencias personales que se transformaron en un conflicto diplomático por la actitud de España, el presidente de Argentina sigue sumando apoyo de la oposición española e incluso de muchos locales que entienden que se tergiversó la discusión y se la llevó a un plano gubernamental.

