PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Escapadas más austeras: en los dos fines de semana de junio viajaron más de 2,1 millones de turistas y gastaron $ 412.372 millones

Este año, los dos feriados de junio volvieron a celebrarse en fines de semana separados, lo que otorgó a los turistas seis días distribuidos para viajar. Como resultado, 721 mil turistas se movilizaron durante el feriado por Güemes y 1,4 millones por el Día de la Bandera. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cumple 14 años ofreciendo una radiografía federal del movimiento turístico y comercial en todo el país.

En los dos fines de semana largos de junio –por el Día de la Bandera y por la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes– viajaron 2.162.750 turistas por la Argentina y gastaron $ 412.372 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

La cantidad de gente que viajó durante seis días fue un 16,6% menor a los mismos fines de semana del año pasado, que tuvieron un día más (siete). También este año el gasto total resultó un 27,9% menor a precios reales que el del año pasado. Esto refleja un turista más austero, que, si bien recortó gastos en servicios recreativos y en compras comerciales, su principal ajuste fue reducir su estadía.

Los turistas este año tuvieron una estadía promedio de 2,2 noches, cuando el año pasado, con un día más feriado, fue de 2,9 noches.

Principales datos feriados 17 de junio + 20 de junio de 2025

Durante los dos fines de semana largos de junio las 24 provincias argentinas desplegaron una intensa agenda cultural, natural y gastronómica, con festejos patrios, eventos regionales y propuestas turísticas para todos los gustos.

Los números que dejaron los feriados de junio

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y las federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Aunque el contexto económico limitó el consumo en varios destinos hubo una buena respuesta del turismo de cercanía, picos de ocupación en ciudades con eventos masivos y reconexión con paisajes, sabores e identidades locales.

Desde el turismo rural en Lobos hasta la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga en Ushuaia, o el regreso del Turismo Carretera en Misiones, cada provincia apostó a fortalecer su propuesta de valor y mantenerse vigente en la agenda de escapadas nacionales.

Balance del primer semestre 2025

De acuerdo con los datos elaborados por el sector Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en lo que va del año ya se celebraron cinco fines de semana largos, en los que viajaron 8,8 millones de turistas por distintos puntos del país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $ 2.103.791.000, lo que equivale a US$ 1.821 millones.

El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales. Los turistas beneficiaron a miles de pequeñas y medianas empresas vinculadas directa o indirectamente con la actividad turística.

Aunque en comparación interanual se observa un ajuste en el nivel de gasto y en la duración promedio de las estadías, el número de viajeros sigue mostrando una fuerte adhesión al turismo interno como opción de descanso y recreación. Esto consolida a los fines de semana largos como una herramienta clave para sostener el movimiento turístico durante la temporada baja.

Fuente CAME

Novedades breves

Propuestas culturales: La Secretaría de Cultura de la Nación desplegó una agenda con decenas de propuestas culturales en todo el país, que incluyeron conciertos, exposiciones, cine, teatro, visitas guiadas y actividades para toda la familia. Desde el viernes 20 al domingo 22 de junio los espacios culturales nacionales ofrecieron una programación especial que combinó homenajes por el Día de la Bandera con muestras de arte contemporáneo, ciclos de cine y recitales gratuitos. Museos de CABA, Córdoba, San Juan, Salta y Jujuy abrieron sus puertas con actividades que reflejaron la diversidad cultural argentina, promoviendo el acceso al patrimonio y a expresiones artísticas tradicionales y actuales.

Neuquén apuesta al geoturismo: Neuquén finalizó su primer inventario de 116 geositios en la Región Alto Neuquén, marcando un hito para el desarrollo del geoturismo, una tendencia en crecimiento a nivel mundial que promueve la puesta en valor de la geodiversidad y el patrimonio geológico. Localidades como Caviahue-Copahue (37), Andacollo (34), Varvarco (26) y Chos Malal (19) fueron las protagonistas del relevamiento participativo. El geoinventario propone una estrategia ordenada para impulsar georutas, senderos interpretativos y productos turísticos sostenibles que dinamicen la economía local, perfilándose como un nuevo producto distintivo para la provincia.

Argentina lidera el turismo hacia Brasil: Según datos del Instituto Brasileño de Turismo (EMBRATUR), la Policía Federal y el Ministerio de Turismo de Brasil, en los primeros cinco meses de 2025 viajaron 2,2 millones de turistas argentinos al país vecino, lo que representa un crecimiento del 96,8% respecto al mismo período del año pasado. Argentina se consolida como el principal emisor de visitantes internacionales hacia Brasil, en un contexto de fuerte repunte del turismo internacional (+49,7% global).

Buenos Aires, líder en turismo de reuniones: La Ciudad de Buenos Aires volvió a destacarse como el principal destino de América en turismo MICE (reuniones, congresos y eventos) y se ubicó en el puesto 18° del ranking mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés). En 2024, la ciudad organizó 91 eventos internacionales homologados por el organismo, superando ampliamente a Montreal (70). A su vez, concentró el 68% de los 133 eventos realizados en Argentina, que finalizó 29° a nivel global. Según el Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad, el 22% de los visitantes MICE vinieron de EE.UU., el 12% de Uruguay y el 11% de Brasil. La estadía promedio fue de 5,2 noches, con preferencia por hoteles de 5 estrellas (27%). El 86% de los asistentes internacionales llegó por vía aérea y el 95% afirmó que volvería a la ciudad (muchos por ocio).

El país en movimiento

Provincia de Buenos Aires. La provincia vivió un fin de semana largo con celebraciones, cultura y actividades para toda la familia. Entre el 20 y el 22 de junio, los municipios desplegaron una variada agenda de fiestas populares, eventos gastronómicos, ferias, caminatas patrimoniales, recitales, espectáculos teatrales y competencias deportivas. Desde la Fiesta del Sol en Carlos Keen hasta el Campeonato Argentino del Alfajor en Avellaneda, pasando por la tradicional Quema del Demonio en San Pedro y la Fiesta “Mi Bandera” en Tandil, la identidad bonaerense se expresó mediante la música, la gastronomía y el encuentro comunitario. En Mar del Plata, el segundo fin de semana largo de junio mostró una mejora respecto al anterior, aunque con baja ocupación. La oferta estuvo impulsada por el buen clima y una agenda con propuestas como el show de Lali Espósito, La Noche del Turismo y el Festival de Jazz Emergente. En contraste, el primer fin de semana largo, coincidente con el Día del Padre y marcado por lluvias y bajas temperaturas, había dejado resultados por debajo de lo esperado, con ocupación hotelera de entre el 35% y el 40%. Mientras tanto, pueblos como Lobos y San Miguel del Monte atrajeron visitantes con propuestas de turismo rural y naturaleza, consolidando su protagonismo en las escapadas de cercanía. En Chascomús la ocupación hotelera se mantuvo en el 40%, con un gasto promedio diario de $ 82.000 por persona y una estadía de dos noches. Se destacaron las actividades del ciclo “Finde Largo en el Paseo”, en la costanera local, con shows en vivo de cumbia, rock y folklore, además de espectáculos de magia. El 21 de junio se realizó “La Peña” en la Asociación Rural, con presentaciones folklóricas y músicos locales.

Ciudad de Buenos Aires. Durante el fin de semana largo por el Día de la Bandera, la ciudad ofreció una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y musicales que convocaron a miles de vecinos y turistas. Entre el 20 y el 22 de junio se destacaron propuestas como la feria “Sabor a Buenos Aires”, realizada al aire libre con shows en vivo y una amplia oferta culinaria, y el recital de Los Piojos, que reunió a multitudes el sábado (y se proyecta lo mismo para el domingo). El viernes 20 las celebraciones incluyeron una visita guiada especial en el Museo Histórico Nacional y un concierto del Coro Polifónico Nacional junto a la Orquesta de la Fuerza Aérea Argentina en el Palacio Libertad. Ese mismo día tuvo lugar la Feria Patria, sobre Avenida de Mayo y Bolívar, con más de 60 puestos de comida tradicional, artesanías regionales y espectáculos folklóricos. Además, espacios como la Usina del Arte y el Parque Thays ofrecieron propuestas infantiles y recreativas gratuitas. Aproximadamente el 70% de los comercios del centro permanecieron abiertos, reflejando un flujo turístico urbano sostenido, y los espacios culturales y de salud mantuvieron cronogramas especiales. Ya el fin de semana anterior, por el feriado de Güemes, la ciudad también había apostado por una fuerte presencia cultural gratuita, con espectáculos de música, cine y teatro en distintos puntos del espacio público, anticipando un junio con protagonismo de lo cultural en las calles porteñas.

Catamarca. Durante el fin de semana largo por el Día de la Bandera, San Fernando del Valle de Catamarca celebró una nueva edición de “Vinos y sabores”, con propuestas turísticas, gastronómicas y culturales. En Pueblo Perdido se ofrecieron visitas guiadas, degustaciones y una experiencia sonora inmersiva. En Casa de la Puna hubo feria de productos regionales, talleres, espectáculos folklóricos y una peña homenaje a referentes del folklore local. La ciudad combinó tradición, arte y sabores en un evento que atrajo a vecinos y turistas. En las ciudades del interior catamarqueño fueron muy concurridas Fiambalá, Belén, Las Juntas, Santa María y Antofagasta, que recibieron a los turistas con propuestas culturales, naturales y gastronómicas. Un lugar muy buscado fueron las Termas de Fiambalá.

Córdoba. El fin de semana del 20 al 22 de junio mejoró en relación al fin de semana anterior, cuando el movimiento turístico dejó un promedio de ocupación en los alojamientos disponibles del 50%. En la ciudad capital, la ocupación hotelera habría superado el 72% este fin de semana, mientras que en localidades serranas se registraron niveles variados, con las mayores tasas de ocupación en La Cumbrecita, en Carlos Paz y en Miramar. El promedio provincial rondó el 70%, con mejor desempeño en destinos de perfil invernal, donde se lograron niveles superiores al 85%. Uno de esos casos es La Cumbrecita, que registró 80% de ocupación hotelera, con visitantes provenientes principalmente de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Los turistas que eligieron la provincia valoraron la estabilidad de precios y el atractivo natural de las sierras, que continúan siendo una opción preferida del turismo interno. Entre los eventos del fin de semana se destacaron el Encuentro de Fogoneros en Nono, la Fiesta del Locro en Costa Sacate, la Fiesta Belgraneana de Jineteada en Villa del Rosario, la SalsiHambur Fest en Salsipuedes y la Fiesta del Chacinado Casero en Arroyo Cabral. En Villa General Belgrano el gasto promedio diario por persona fue $ 165.000 y la estadía promedio de cuatro noches. Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, durante el fin de semana largo anterior (17/6) se registró una ocupación del 57% en Villa General Belgrano, del 50% en Villa Rumipal y Potrero de Garay, del 40% en Alta Gracia, del 35% en Mina Clavero, del 65% en La Falda, del 70% en Villa Carlos Paz, del 38% en la ciudad de Córdoba y del 60% en Miramar de Ansenuza.

Chaco. Registró un promedio de ocupación hotelera del 41% entre el 14 y el 16 de junio y del 42,3% entre el 20 y el 22 de junio. Los mejores niveles se dieron en la región Litoral (62%) y en el Centro-Sudoeste (52%), mientras que el Impenetrable presentó una ocupación baja (13%). La estadía promedio fue de dos noches y el gasto diario estimado por turista rondó los $ 90.000. La provincia ofreció una variada agenda de eventos, destacándose la 4° Expo Fitness y Salud NEA, la Feria Regional y el show de Valentino Merlo en el Domo del Centenario. Durante el segundo fin de semana, se realizaron actividades como la Peña Celeste y Blanca en Juan José Castelli, el Marathon Fest y la feria Puro Diseño Raíces en Resistencia, junto con recitales de Karina y de Skay y los Fakires y de Pepe Cibrián y la Camerata “Las 8 Estaciones”, además de la experiencia de Yoga en Campo del Cielo, en Pinedo y Gancedo.

Chubut. Durante el fin de semana largo por el Día de la Bandera, Puerto Madryn registró un nivel moderado de actividad turística, con una ocupación promedio del 30% en hoteles y alojamientos temporarios, principalmente de familias y parejas. Las excursiones más solicitadas fueron a Península Valdés y a El Doradillo, en plena temporada de ballenas. La ciudad fue sede de un emotivo homenaje por el aniversario de “El día que Madryn se quedó sin pan”, en honor a los soldados de Malvinas, que incluyó visitas a los buques ARA Irizar, ARA Sarandí y ARA Espora. En el resto de la provincia la actividad turística fue dispar, con poco movimiento comercial y escasa repercusión en ventas, según comerciantes consultados, en un contexto de bajo poder adquisitivo. Entre lo más visitado, además de Puerto Madryn, estuvieron Esquel, Lago Puelo, Puerto Pirámides, Gaiman, Trevelin y El Hoyo, aunque los turistas circularon por toda la cordillera de la provincia.

Corrientes. Durante el fin de semana largo del 20 de junio experimentó una baja afluencia turística, con escaso movimiento en la terminal de ómnibus y niveles de ocupación moderados en alojamientos de la capital y del interior provincial. Sin embargo, algunos destinos del interior mostraron una mejor performance, especialmente aquellos ligados a la pesca deportiva. A modo de contrapunto, mientras algunos establecimientos enfrentaban baja demanda, los Esteros del Iberá volvieron a posicionarse como un faro del turismo sustentable en Sudamérica. Reconocidos por su biodiversidad, por la gestión consciente de residuos y por la baja contaminación lumínica, los Esteros atraen a un perfil de viajero cada vez más frecuente: aquel que busca una conexión auténtica con la naturaleza. Desde Concepción del Yaguareté Corá, elegida por la ONU como una de las “Best Tourism Villages”, parten cabalgatas y navegaciones silenciosas para avistar carpinchos y yacarés, en un entorno donde la vida rural convive con la conservación. Así, mientras el turismo urbano sufría los efectos de la coyuntura económica, Corrientes ofrecía en su interior una postal distinta, con foco en el ecoturismo y la sustentabilidad.

Entre Ríos. Cerró el fin de semana largo por el Día de la Bandera con mejores resultados que el anterior, aunque aún con cifras contenidas. La ocupación hotelera se ubicó en el 55%, impulsada principalmente por el turismo de cercanía, el buen clima y las promociones lanzadas por el sector privado. Muchas reservas se concretaron sobre la hora. El producto estrella sigue siendo el circuito termal, con localidades como Colón, San José, Villa Elisa y Federación recibiendo un flujo constante de turistas atraídos por sus complejos, el “Pasaporte Termal” y una amplia oferta de descuentos. Además, hubo propuestas de astroturismo en el Parque Nacional El Palmar, ferias gastronómicas, paseos náuticos y visitas a bodegas, sumando atractivos a la experiencia de quienes eligieron el destino. El sector turístico de Entre Ríos, si bien reconoce las dificultades del contexto macroeconómico, destaca la competitividad en precios y el esfuerzo de los prestadores para mantener tarifas congeladas desde inicios de año. En muchos casos se ofrecieron promociones como el 3×2 en alojamientos y rebajas en entradas y servicios. Las ciudades más elegidas fueron Colón, Federación, Gualeguaychú y Villa Elisa, con buena participación de excursionistas y turistas espontáneos que llegaron sin reserva.

Formosa. La provincia dijo presente este fin de semana con propuestas culturales y gastronómicas que, a pesar del mal clima, mantuvieron vivo el movimiento turístico. La ocupación promedió el 40%, a pesar de que las lluvias obligaron a reprogramar muchas reservas hoteleras y excursiones, especialmente en zonas con accesos de tierra, como el Bañado La Estrella, la Reserva Natural Formosa, el Parque Nacional Río Pilcomayo, Guaycolec y la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay. Aun así, quienes se animaron pudieron recorrer el portal pavimentado del Bañado La Estrella y el camino de ripio que lleva al Área Recreativa de Laguna Blanca. En la ciudad capital el Día de la Bandera se celebró a puro talento local, con gastronomía, danzas, canto y música en vivo. Herradura brilló con el primer festival “Sabores del Río”, donde no faltaron delicias como el pacú a la parrilla, las hamburguesas de boga y el chupín de surubí. También hubo peñas, agrupaciones folklóricas y un taller de expresión corporal. Por su parte, en la Perla del Sur, el festival “El Colorado canta a la Patria” ofreció doma, jineteadas y grandes artistas locales. En conjunto, las actividades generaron movimiento tanto interno como nacional, con un gasto promedio estimado en $ 90.000 por persona y dos noches de estadía.

Jujuy. Durante los fines de semana largos de junio vivió un movimiento turístico moderado, con más de 15 mil visitantes en el primero y un repunte leve en el segundo. Entre el 14 y el 16 de junio la ocupación hotelera fue del 64,6%, mientras que entre el 20 y el 22 alcanzó el 67,3%. El gasto diario promedio por turista fue de $ 97.112, con estadías que no llegaron a las dos noches. Si bien guías y prestadores de la Quebrada reportaron buena demanda, sobre todo de excursiones a Salinas, Iruya u Hornocal, el sector hotelero y los artesanos expresaron preocupación por el bajo nivel de consumo. En este contexto, en Huacalera se celebró el Inti Raymi, una ceremonia ancestral al solsticio de invierno que combinó ritual, música y gastronomía andina, con gran convocatoria local. Pese al contexto económico complejo, muchos eventos culturales lograron que jujeños y visitantes disfruten de experiencias con fuerte identidad territorial.

La Pampa. Vivió un fin de semana largo con un movimiento turístico tranquilo, aunque levemente superior al anterior. Si bien la ocupación fue dispar según la zona, la provincia volvió a captar visitantes con sus propuestas de naturaleza, relax y vida rural. Entre sus principales atractivos se destacaron el Parque Luro, conocido por su reserva de ciervos colorados y su bosque de caldén, la Laguna Utracán, el Parque Nacional Lihué Calel, con sus sierras únicas en la región pampeana, y las Termas de Bernardo Larroudé. Santa Rosa, General Pico y Victorica concentraron buena parte de los arribos, junto con estancias turísticas que ofrecieron experiencias vinculadas al turismo rural.

La Rioja. Durante los fines de semana largos de junio la provincia presentó una baja ocupación hotelera, alcanzando un promedio del 40%, con mejores niveles en los alojamientos de mayor categoría, que estuvieron casi completos, mientras que los más económicos se mantuvieron con baja demanda. El gasto promedio diario fue de $ 80.000 por persona y la estadía media de dos noches. Las localidades con mayor cantidad de pernocte fueron Villa Unión y Chilecito, que mantuvieron esta tendencia en ambos fines de semana. Como siempre, los principales atractivos fueron el Parque Nacional Talampaya, cercano a Villa Unión, el Cable Carril de Chilecito, y La Mejicana en Famatina.

Mendoza. Tuvo un fin de semana largo algo más alentador que el anterior, aunque lejos del movimiento turístico que solía caracterizarla. Los datos del feriado pasado por Güemes ya anticipaban un panorama complejo: la ocupación hotelera no superó el 50%, con baja afluencia de visitantes y escasa actividad comercial, especialmente en el microcentro, donde muchos negocios decidieron no abrir. A pesar del contexto económico que sigue condicionando las escapadas, en este último fin de semana se registró un leve repunte gracias a las primeras nevadas en la cordillera, que atrajeron a familias y turistas a la montaña mendocina en busca de paisajes blancos y juegos en la nieve. El frío y el cielo despejado ofrecieron postales típicas de invierno y experiencias únicas para quienes no conocían la nieve. Mientras tanto, el sector vitivinícola continúa adaptándose con promociones, descuentos y nuevas propuestas para atraer al público local, en un intento por sostener el enoturismo, una de las joyas de la provincia, que en la última década posicionó a Mendoza como líder nacional con más de 230 bodegas abiertas al turismo.

Misiones. En un fin de semana largo intenso, con buenas cifras de ocupación hotelera, propuso una variada agenda de eventos deportivos y culturales, que se sumaron a sus riquezas naturales e históricas. Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de junio fue uno de los destinos más elegidos del país por la confluencia del feriado por el Día de la Bandera en Argentina y el feriado extendido por Corpus Christi en Brasil. En Puerto Iguazú, epicentro turístico de la región, la conectividad aérea marcó un hito con 19 vuelos arribados entre el jueves 19 y el domingo 22, impulsando una ocupación hotelera que tuvo su pico entre viernes y sábado. Los visitantes llegaron principalmente desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Salta. Ya el fin de semana anterior más de 12.000 personas habían ingresado al Parque Nacional y la ocupación había promediado el 74% en esa ciudad y el 70% en toda la provincia. Aunque el consumo mostró cierta cautela, el número de turistas de este fin de semana fue muy positivo. Hubo eventos convocantes, como el Primer Encuentro Internacional de Harley-Davidson, que reunió a 250 motociclistas de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay, quienes recorrieron destinos como San Ignacio, la Cruz de Santa Ana, Cerro Azul y el propio Parque Nacional Iguazú. Mientras tanto, Posadas y la zona sur de la provincia alcanzaron una ocupación hotelera del 100%, impulsadas por el regreso del Turismo Carretera al autódromo Rosamonte, el Encuentro Nacional de Harley-Davidson y una agenda deportiva que incluyó el Argentina Pádel Tour Amateur, el Torneo Nacional Máster de Vóley y el Torneo Federal de Saltos Hípicos. Posadas tuvo por momentos su capacidad de alojamiento y su gastronomía a pleno.

Neuquén. El fin de semana largo del 20 al 22 de junio estuvo marcado por el turismo espontáneo y de cercanía, con destinos como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Pehuenia-Aluminé, Rincón de los Sauces y Caviahue-Copahue entre los más elegidos. En Junín el movimiento turístico fue muy bajo, sin reservas anticipadas. Por su parte, Villa La Angostura impulsó la campaña “Snow Sale” con descuentos de hasta el 40% en alojamiento y servicios para promover la temporada invernal, mientras que San Martín de los Andes realizó eventos gastronómicos con chefs regionales. A nivel provincial, Neuquén activó tres experiencias promocionales de invierno en Buenos Aires, Uruguay y la ciudad capital, con juegos, actividades y difusión de su oferta de nieve, apuntando a los principales centros emisores. Además, destinos cordilleranos comenzaron a recibir visitantes con la apertura del Cerro Bayo y la promoción del Parque de Nieve Batea Mahuida.

Río Negro. En la provincia de Río Negro el fin de semana largo del 20 al 22 de junio mostró un movimiento turístico dispar según la región. En Bariloche la ocupación hotelera alcanzó al 70%, a pesar de la incertidumbre climática por la falta de nieve. La ciudad lanzó la campaña “Bariloche Sale”, una estrategia coordinada entre el EMPROTUR y el sector privado, que ofreció descuentos y congelamiento de precios en alojamiento, gastronomía y actividades para fomentar el turismo interno y sostener la competitividad de cara a las vacaciones de invierno. En Las Grutas y Playas Doradas los niveles de ocupación rondaron el 60% en los establecimientos abiertos, con un gasto promedio de $ 80.000 por persona. En la región del Valle la ocupación promedió el 50%, con buen movimiento en alojamientos y servicios orientados al turismo de cercanía. La estadía promedio en la provincia fue de tres noches.

Salta. La provincia tuvo dos fines de semana especiales, porque además del feriado del lunes por la conmemoración de la muerte de Güemes agregó el martes 17 por ser la provincia natal del prócer. Así pudo disfrutar de un fin de semana de cuatro días, al que se le sumó luego el del 20 de junio. La provincia apostó al turismo regional y de cercanía para captar a los turistas de la misma provincia a recorrer rincones como los viñedos, las termas y los paisajes de Cachi, Molinos, San Antonio de los Cobres, Seclantás, con sus tejedores de ponchos, y Angastaco, con su región de formaciones rocosas llamada “La Flecha”. En la ciudad de Salta durante el fin de semana de Güemes se registraron 5.022 arribos turísticos, con una ocupación hotelera promedio del 43% y un impacto económico estimado en $ 1.468 millones, según el Ente de Turismo. La agenda incluyó actividades tradicionales como la Guardia Bajo las Estrellas, la Marcha de la Agonía, el desfile en el Monumento a Güemes y visitas al Museo Güemes. Además, se realizaron recorridos gratuitos del programa “Conociendo mi ciudad, especial Circuito Güemesiano”, con más de 90 participantes. La Brigada de Anfitriones Turísticos acompañó a los visitantes en los principales puntos de la ciudad, brindando más de 2.100 asistencias, con la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas de la provincia.

San Juan. Durante el fin de semana largo por el Día de la Bandera la provincia vivió una intensa agenda cultural y artística que reunió a cientos de visitantes. El evento central fue el festival coral internacional “San Juan Canta”, en la capital, que convocó a más de 400 coreutas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Estados Unidos, con conciertos en distintos puntos de la ciudad y una gala final en el Auditorio Juan Victoria. A esto se sumaron espectáculos musicales, muestras de arte, ferias, literatura y propuestas teatrales. En paralelo, Calingasta volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos con el 80% de ocupación, impulsado por propuestas como shows en la posta del río, eventos folklóricos en la Plaza de Cristo, turismo de bodegas, trekking y cabalgatas. Estas actividades se sumaron al movimiento sostenido que viene mostrando San Juan: en el fin de semana anterior, el impacto económico fue de $ 950 millones, según datos del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con turistas provenientes de Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y Uruguay, y un fuerte interés por las Rutas del Vino y del Olivo, el turismo cultural y los paisajes naturales. La ocupación hotelera durante el fin de semana largo de Güemes alcanzó el 48%, con el Gran San Juan en 45%, Calingasta en 65%, Iglesia en 50%, Jáchal en 35% y Valle Fértil en 30%.

San Luis. Durante los fines de semana largos de junio registró un movimiento turístico moderado acompañado de una amplia agenda cultural y deportiva. Según el Observatorio Turístico, entre el 14 y el 16 de junio la ocupación hotelera promedió el 27%, con picos en Balde (50%) y Villa de Merlo (46%). El gasto diario fue de $ 77.152 por persona, con una estadía promedio de una noche. Entre los eventos destacados se realizaron el Encuentro Nacional de Senderismo en Luján, la Feria de Moda Circular en San Luis y la peña folklórica “Sonkoy” en Villa Mercedes. También hubo teatro, exposiciones fotográficas, cine y el Torneo Provincial de Patinaje Artístico en La Punta. En el segundo fin de semana largo, del 20 al 22 de junio, la ocupación subió a 29%, destacándose Villa de Merlo (67%) y La Carolina (55%). Se realizaron actividades como el Festival Interprovincial de Boxeo en Villa Mercedes, el recital de Guasones en San Luis, y obras teatrales como “Pan casero y circo criollo” en San Francisco del Monte de Oro y “UH!, una comedia absurda” en Merlo. A pesar de la variada agenda, el sector reportó un nivel de ocupación y consumo más bajo que en años anteriores, reflejando el impacto del contexto económico.

Santa Cruz. Santa Cruz ofreció un abanico de paisajes y experiencias durante el fin de semana largo, con El Calafate y El Chaltén a la cabeza de las preferencias, seguidos por clásicos imperdibles como el Glaciar Perito Moreno, el Fitz Roy, las lagunas de los Tres y Torre y el Lago Argentino. Pero más allá de sus íconos turísticos, la provincia desplegó todo su potencial en el norte santacruceño, donde la inmensidad, la fauna marina y la geografía patagónica se fusionaron en destinos como Caleta Olivia, Puerto Deseado o Los Antiguos, capital nacional de la cereza, con propuestas que incluyeron senderismo, pesca, turismo rural, observación de ballenas y visitas a pinturas rupestres milenarias. Entre la Ruta Escénica 41, el Corredor del Viento y los parques nacionales Bosques Petrificados y Perito Moreno, la provincia ofreció desde experiencias agrestes hasta gastronomía de alto nivel con cordero patagónico y carne de guanaco.

Santa Fe. Durante el fin de semana del 14 al 16 de junio la provincia registró un promedio de ocupación hotelera del 50%, con picos del 65% y del 85% en algunas áreas turísticas. El gasto promedio por turista fue de $ 231.000 y la estadía media alcanzó a 2,4 noches. Las celebraciones más destacadas incluyeron el Concierto de Lali Espósito y el evento OLGA Day en Rosario, con más de 60.000 asistentes presenciales y 100.000 virtuales, el Festival Internacional de Jazz, el Encuentro Nacional de Artesanos en Santa Fe capital, la 34ª Fiesta Provincial del Citrus en Malabrigo y otras ferias y festivales en diferentes localidades. Según datos del Observatorio Turístico provincial, el movimiento económico estimado fue de más de $ 5.520 millones. Para el fin de semana largo del 20 al 22 de junio, la ocupación fue superior al fin de semana anterior, especialmente en Rosario, donde las reservas hoteleras promediaron el 80%, impulsadas por las celebraciones del Día de la Bandera, el Torneo Internacional de Pesca Deportiva y la Maratón 42K. En Santa Fe capital se realizaron los eventos “Santa Fe se Muestra” y “Avenidas de Fiesta”, con espectáculos en vivo y actividades recreativas. Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia y San Javier fueron otras ciudades concurridas.

Santiago del Estero. Durante los dos fines de semana largos recibió a 50.000 visitantes, con una estadía promedio de dos noches y un gasto diario estimado en $ 90.000 por persona, según datos del Observatorio Turístico. El impacto económico rondó los $ 9.000 millones. Entre el 14 y el 16 de junio la ocupación hotelera fue del 35% en Santiago y La Banda, y del 43% en Termas de Río Hondo, con picos del 100% en hoteles como Siglo VI y La Cascada. Se destacaron actividades como la Fiesta Criolla en Sol de Julio, el recital de Bersuit Vergarabat junto al Dúo Coplanacu en La Banda y los espectáculos folklóricos en el Patio del Indio Froilán. Durante el feriado por el Día de la Bandera la ocupación subió al 50% en Santiago-La Banda y al 53% en Termas, manteniéndose alta en alojamientos de 4 y 5 estrellas. Entre las actividades destacadas estuvieron la Feria Artesanal y Productiva en Upianita, el Concurso Provincial de Caballos Peruanos en La Banda y los festejos por el 50º aniversario del Hipódromo Provincial. La diversidad de propuestas culturales y deportivas atrajo a turistas de todo el país y del exterior.

Tierra del Fuego. Durante los fines de semana largos de junio vivió una intensa actividad turística, especialmente en Ushuaia, con una ocupación hotelera y para-hotelera del 30% entre el 14 y el 16 de junio, una estadía promedio de tres días y un gasto diario estimado en $ 320.000 por persona, según datos oficiales del sector. El principal atractivo fue el inicio de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2025, con escenarios distribuidos por toda la ciudad y una programación diversa que incluyó música, teatro, danza, gastronomía y espectáculos multitudinarios como los shows de Abel Pintos, Dillom y DJ sets en vivo. Además, se inauguró la pista de patinaje sobre hielo más grande de Sudamérica, se realizó el Festival de Coros del Fin del Mundo y comenzó la cuarta edición de los Juegos Deportivos Fueguinos. En Río Grande se destacaron la expo “Emprender desde el Sur” y la feria “Feriantes del Fin del Mundo”, con más de 2.000 asistentes por jornada. Durante el segundo fin de semana largo se mantuvo el fuerte despliegue cultural de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, con noches temáticas como la Noche del Folklore, la Noche Tropical y la Noche del Rock.

Tucumán. Inició el fin de semana largo por el Día de la Bandera con buen nivel de reservas turísticas, destacándose San Javier (75%), Yerba Buena (52%) y Tafí del Valle (41%), con niveles más moderados en San Miguel de Tucumán (26%) y San Pedro de Colalao (22%). El gasto promedio diario por persona se estimó en $ 72.000, con una amplia agenda de actividades en toda la provincia. En San Miguel de Tucumán la Municipalidad organizó una variada programación gratuita que incluyó caminatas históricas, city tours con el bus turístico, ferias gastronómicas y de emprendedores, clases de folklore, obras teatrales y el show de Filito en el Teatro Rosita Ávila. Se destacó también el evento Experiencia Carnaval con Los Tekis, que convocó a miles de personas en el Parque 9 de Julio. En el resto de la provincia hubo eventos relevantes como el Encuentro de Karting en El Timbó, el Festival Inti Raymi en Alpachiri y la expo productiva EXPONOA en Famaillá. Yerba Buena fue sede de varias propuestas, incluyendo trail de montaña, ferias y festejos por el Día de la Bandera.

Relacionado