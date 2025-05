ESCANDALOSA DESVINCULACIÓN DE DIEGO MORANZONI DE CRÓNICA: “SE QUEDABA CON LA PLATA DE LAS CAMPAÑAS …”

Diego Moranzoni fue desvinculado de Crónica, señal en la que hacía su programa Crónica Central, de 19 a 21. “Una de las caras más reconocidas del canal del pueblo deja de pertenecer al grupo”, contó Fede Flowers.

Con el correr de las horas, el periodista fue sumando datos escalofriantes sobre el motivo por el cual lo habrían echado. “Quedó descolocado y dijo que renunciaba, las autoridades dijeron que lo echaban y así fue, ayer quedó desvinculado de Crónica”, remarcó.

“Una mujer lo denunció por que en las famosas ‘solidarias’ que hacían para recaudar fondos se quedó con la plata. Al terminar el programa le agarró el teléfono, se transfirió el dinero en el camarín. El tema es que parece que en todas las colectas sacaba”, denunció Flowers.

Y siguió: “El canal tiene la transferencia que se hizo Diego Moranzoni de lo recaudado para esta mujer, hay cámaras también. El canal preocupado intentó que esto no se destape pero me llegó toda esta información… y hay más”.

Por su parte, Pablo Montagna dio una versión diferente sobre la salida del conductor:

“Contrato hasta junio. 8 años de prime time. No renovó. No llegaron a un acuerdo las partes. El canal no puede más de lo que puede y Diego Moranzoni es una figura con varias ofertas de aire que no puede igualar”, informó.