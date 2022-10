ESCÁNDALO: UN PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO HABRÍA ENTRADO POR ACOMODO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Salió a la luz que Walter «Alfa» Santiago, actual participante de Gran Hermano 2022, habría ingresado al reality de forma dudosa. De acuerdo con estas versiones, «Alfa» no habría hecho el casting como el resto de los participantes, sino que alguien del ambiente televisivo lo habría llamado para participar.

Soledad Aquino, expareja de Marcelo Tinelli, contó que mantiene una amistad con Walter. Al conversar en LAM (América TV) al respecto, la mediática metió la pata y reveló información que podría poner en juego la presencia del hombre en el reality.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Soledad cómo se había hecho amiga de «Alfa», quien se codea con varios famosos del ambiente. «Yo lo conozco de chica, nos encontrábamos en Pepino, un barcito de San Isidro, cuándo éramos chicos. Él dice que me conoció de ahí. Yo no me acuerdo mucho esa época, pero él dice que me cruzó», explicó la madre de Candelaria Tinelli.

Cuando los panelistas de LAM le preguntaron cómo había logrado ingresar a la casa, Aquino reveló un dato que dejó impactados a todos en el set: «No fue al casting, él me contó que lo llamaron de Gran Hermano«. Sin embargo, no especificó si fue un productor o una celebridad quien lo ayudó a acomodarse en el programa.

De Brito le preguntó si alguna vez había salido con «Alfa», a lo que Aquino respondió que «ni en pedo». «Es intentador serial de mujeres conocidas», le advirtió Yanina Latorre. «Yo no sabía nada. Le dicen ‘Alfa’ porque tenia una agencia en Miami de Alfa Romeos», respondió Aquino.

Por último, las «angelitas» y el conductor le preguntaron cómo es la personalidad de Walter en la vida real, ya que dentro del programa hace un personaje bastante polémico. «Porque está viejo, el boludo. ‘Alfa’ tiene el síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca. Mirá, yo hablo como amiga, porque es un personaje, es buen tipo, bonachón, súper generoso, buena onda, divertido…», concluyó Soledad.

Alberto Fernández denunciará a Telefe y a Walter «Alfa»

El presidente Alberto Fernández denunciará a la producción de Gran Hermano y a Walter por los dichos del participante sobre su persona. «Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández», había contado el hombre en plena emisión del reality.

El abogado Gregorio Dalbón aseguró que llevarán el tema a la Justicia y desmintió las declaraciones de «Alfa». «Sin perjuicio de lo dicho por la vocera presidencial y en caso de persistir la injuria al Presidente de la Nación, me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor. Esperamos evitar el dispendio judicial innecesario con la retractación«, anunció Dalbón en su cuenta de Twitter.

Relacionado