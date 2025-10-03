ESCÁNDALO EN URUGUAY: UN CONDUCTOR TERMINÓ A LAS PIÑAS CON UN SINDICALISTA EN PLENO STREAMING
Humberto de Vargas protagonizó una fuerte discusión con Gustavo Ricci en un programa online. Tras un cruce verbal cargado de insultos, la tensión escaló hasta los golpes.
El periodista y conductor uruguayo Humberto de Vargas, reconocido por su extensa trayectoria en Canal 10, quedó en el centro de la polémica tras un inesperado episodio en un streaming local. Durante la transmisión del ciclo Hacemos lo que podemos de Undertake Media, mantuvo un feroz cruce con el sindicalista y periodista deportivo Gustavo Ricci, que terminó en un enfrentamiento físico a la vista de los espectadores.
El origen de la pelea se remonta a un debate sobre la interna sindical en OSE, la empresa estatal de aguas, donde recientemente un dirigente fue cuestionado por irregularidades. La discusión se encendió aún antes de que De Vargas ingresara al estudio: en un mensaje al conductor Richard Galeano, advirtió que llegaba “muy caliente con el acomodo de los sindicalistas” y sugirió que Ricci se retirara antes de su llegada.
Ya en el piso, la entrevista tomó rápidamente un tono hostil. De Vargas le preguntó reiteradas veces a Ricci “¿usted trabaja? ¿qué hace?”, poniendo en duda su labor. El dirigente respondió que llevaba 39 años como empleado administrativo y periodista deportivo, además de ocupar un cargo de jefe en la Gerencia de Capital Humano de OSE. La tensión creció cuando intercambiaron insultos: Ricci lo acusó de hacer “preguntas pelotudas y de cagón”, mientras que De Vargas le advirtió que no lo provocara porque era “de barrio” y lo “cazaba del cogote”.
Los segundos posteriores fueron de máxima tensión: el conductor se quitó los lentes, se levantó de la mesa y se abalanzó sobre su interlocutor. El forcejeo se alcanzó a ver brevemente antes de que el programa fuera interrumpido para ir a una pausa. Tras lo ocurrido, Galeano relató que debió intervenir para separar a las partes y que finalmente Ricci se retiró del estudio.
Horas después, el propio Galeano confirmó la desvinculación de De Vargas de Undertake Media. “Lo que pasó no estuvo bien, no aportó nada. Fue un bochorno y Humberto lo reconoció”, explicó, asegurando que el límite estaba marcado y que la decisión era definitiva.
El episodio generó un fuerte revuelo en Uruguay, donde De Vargas es una figura conocida de la televisión desde hace décadas. Su salida de la señal dejó en evidencia el delicado clima que atraviesan los medios digitales, donde la espontaneidad muchas veces se mezcla con enfrentamientos que cruzan la línea del respeto.