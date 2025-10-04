Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de ANSES están a punto de ver un cambio en sus ingresos. Se aplicará en octubre 2025, cambiando el monto de percepción de manera considerable.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue del 1,9%, las jubilaciones se mueven en la misma proporción, un 1,88%.

A este ajuste mensual se le sigue sumando el bono de $70.000, que se mantiene congelado desde hace meses, pero complementa el salario. Más información en anses.gob.ar.

Sube la mínima: el número final que liquida ANSES en octubre

El monto básico a cobrar aumenta y se acerca a los $400.000. Las cifras son las siguientes:

Jubilación mínima + bono: pasa de $390.277,18 a $396.298,38 en octubre.

Jubilación máxima (sin bono): pasa de $2.154.562,04 a $2.195.498,72 en octubre.

Solo aquellos que cobran la nueva mínima de $326.298,38, o un monto superior, pero sin excederse del tope de $396.298,38, reciben el refuerzo extraordinario de $70.000 (completo o proporcional, hasta alcanzar el valor mencionado).

Jubilación mínima: ¿Cómo queda en octubre con el bono incluido?

PUAM y PNC: cómo quedan con la suba de octubre

El ajuste del 1,88% también alcanza a otros beneficiarios de ANSES:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 (con bono).

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $298.408,87 (con bono).

El calendario completo: ¿Cuándo se cobra en octubre?

Los depósitos de jubilaciones y pensiones ya tienen fecha y están organizados por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: miércoles el 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes el 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Pensiones No Contributivas