ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO: ECHARON A PABLO DE LA TORRE POR LA POLÉMICA DE LOS ALIMENTOS

En medio de una crisis por alimentos almacenados sin repartir y con fechas de vencimiento próximas, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, decidió despedir a Pablo De la Torre. Distribuirán los alimentos que estén «de próximo vencimiento».

El Ministerio de Capital Humano enfrenta una grave crisis tras el despido de Pablo De la Torre, secretario de Niñez y Familia, en medio de un escándalo por la distribución de alimentos. Sandra Pettovello, titular del Ministerio, asegura que De la Torre no la notificó sobre las fechas de vencimiento de los productos almacenados, y por ahora se desconoce quién lo reemplazará.

De la Torre era responsable de la distribución de alimentos a comedores y organizaciones sociales. La ministra Pettovello inició una investigación por los productos con fecha próxima a vencer y decidió «limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería».

Además, anunció que los alimentos con vencimiento próximo serán entregados de manera «inmediata» a través del Ejército. Este desplazamiento del funcionario ocurre en la misma semana en que el Ministerio de Salud reorganizó su grilla de funcionarios, como parte de una revisión general iniciada por el presidente Javier Milei en todo su gabinete.

La controversia se intensificó cuando el referente social Juan Grabois presentó una denuncia penal contra Pettovello, instándola a «distribuir los alimentos que tiene pudriéndose en los galpones de Villa Martelli a 200 metros de las ollas vacías del barrio Las Flores y en Tafí Viejo a 120 metros de los tuppers vacíos del Barrio La Saenz Peña». Grabois afirmó tener pruebas de que hay 5000 toneladas de comida almacenada mientras la gente pasa hambre.

De la Torre respondió a las acusaciones diciendo que «esos alimentos están reservados para emergencias climáticas» y que «el kirchnerismo está buscando el estallido social». También afirmó que lo acusan por «estar sacando a la luz el curro por miles de millones». Sin embargo, horas después, Pettovello lo separó de su cargo e inició una investigación interna por mal desempeño.

Tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano, Grabois insistió en que deben presentar ante la Justicia «un plan de entrega de alimentos». «Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello. Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos…¡hay hambre y no están entregando alimentos!», escribió en su cuenta de la red social X. Además, criticó que «no es ideológico, es humano» lo que se está pidiendo y que la falta de acción demuestra un incumplimiento judicial.

Grabois concluyó su mensaje con una fuerte crítica a la gestión del Ministerio: «Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria NO TIENE EFECTOS SUSPENSIVOS BURROS ¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios. Déjense de joder y resuelvan esto».