Es oficial el bono para jubilados en marzo 2026: de cuánto es el beneficio

El haber máximo, por otro lado, se ubicará en 2.487.063,95 pesos desde el 1° de marzo. En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en 124.481,49 pesos, mientras que la máxima alcanzará los 4.045.590,45 pesos. Asimismo, el monto de la PUAM será 295.680,70 pesos y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en 169.075,53 pesos.

Tal como sucedió los meses anteriores, el decreto aclara que se trata de una suma de carácter de no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable a los efectos de otros conceptos previsionales o asistenciales.

Decreto 109/2026: