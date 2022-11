«ES MÁS SIMPLE DE LO QUE TODOS CREEN»: LA CONFESIÓN DE SABAG MONTIEL A LOS PERITOS SOBRE EL ATAQUE A CFK

A pesar de su negación a declarar en la causa, Fernando Sabag Montiel dio parámetros de su personalidad ante los expertos. Sus respuestas no son válidas para una declaración judicial, pero sí servirán al Ministerio Público.

Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma en la cara de la vicepresidente Cristina Kirchner, confesó ante psicólogos, psiquiatras y médicos legistas que lo ocurrido el pasado 1 de septiembre fue «más simple de lo que todos creen».

Acorde a lo relatado en Infobae según fuentes judiciales, Sabag Montiel siempre se negó a declarar en la causa pero esta vez dijo ante los profesionales: «El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen: no me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy muy tranquilo ahora».

Según los expertos, Montiel es una persona llena de «pedantería» y «vanidad». El perfil psicológico y criminológico fue pedido por el Ministerio Público a cargo de Carlos Rívolo, y esta semana llegó a la causa con la firma de peritos oficiales.

En el estudio se recopiló la descripción de Sabag Montiel y la de su novia, Brenda Uliarte, quien fue procesada como coautora del intento de homicidio calificado.

Por su parte, Uliarte no colaboró con los peritos y sus respuestas fueron cortas. Fuentes le habrían confesado a Infobae que ella «de por sí es corta en sus respuestas y acá lo mostró». Además, estaría pasando por un cuadro depresivo.

El jefe de los «copitos», Nicolás Gabriel Carrizo, fue procesado como partícipe secundario del intento de homicidio y no aceptó ser entrevistado por el consejo de su defensa a cargo de Gastón Marano. Su defensa intenta que le concedan prisión domiciliaria.

Los expertos, sobre Sabag Montiel, también consideraron que posee un «discurso engorroso, extravagante y tedioso». Los calificaron también de «narcicista» que busca «impresionar», según relató Infobae.

Las ideas del hombre que intentó matar a CFK están relacionadas con temas de salud y con «carácter hipocondríaco». Según su relato, odia a la política y cree en la «justicia divina» ya que, entiende, está pagando «por los errores de los demás y por los propios».

En su carácter de recluso, se equipara con el líder sudafricano Nelson Mandela. «Para mí estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje», habría sentenciado.

Fuente: Diario chaco