«ES IMPOSIBLE IMPONER UN PLAN DE GOBIERNO CON 45 DIPUTADOS»: CRUCE ENTRE TETAZ Y MILEI DE CARA AL 2023

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El fenómeno de Javier Milei continúa creciendo y todas las encuestas lo confirman: mes a mes, su imagen mejora en todo el país.

Es por eso que a la hora de pensar en el 2023 ya no queda fuera de casi ningún análisis. Incluso, algunos se animan a especular con la posibilidad cierta de que pueda entrar en un balotaje.

Ese escenario analizó el diputado nacional de la UCR Martín Tetaz, quien no minimizó a Milei, pero puso sobre la mesa las dificultades de gobernar Argentina sin mayoría parlamentaria.

«No hay que subestimar el efecto Javier Milei; se va a nacionalizar y va a crecer en el descontento general, capitalizando la bronca de los que se sienten defraudados por Alberto Fernández pero tampoco quieren que vuelva Cambiemos. Sin embargo hay muchos interrogantes«, planteó Tetaz invitando a la discusión.

El economista admitió que la imagen de Milei está creciendo, algo que viene sucediendo hace unos meses, pero remarcó que «una cosa es la imagen, otra la intención de voto y más lejos aún está la traducción de esa intención a la urna «. En ese sentido, se preguntó: «¿Con qué casta (aparato) va a negociar Milei en cada provincia y en el GBA? ¿Qué candidato tendrá a gobernador en Buenos Aires?«.

A continuación, planteó la posibilidad de un balotaje con algún candidato de Juntos por el Cambio: «Solo es factible pensar que el peronismo pueda inclinarse por Milei, si compite contra Mauricio Macri» y agregó que «el único escenario de balotaje donde Milei puede tener chance sería contra el kirchnerismo, porque es probable que los votantes de JxC lo prefieran en esa disyuntiva, pero hoy es más probable que el oficialismo se quede afuera, sobre todo si sigue cayendo la gestión«.

Fue ahí donde planteó la posibilidad de un Milei presidente, ganando un balotaje pero con una muy baja representación en el Congreso: «En el mejor de los casos co gobernará«, afirmó aduciendo que necesitará una alianza con algún sector si es que quiere avanzar con los cambios que propone.

El propio Javier Milei se hizo eco del análisis de Tetaz, aunque lo acusó de tener «mentalidad de casta«. «Nada representa mejor cómo opera la casta política que este intercambio. Sólo piensan en la suya. En los cargos. El país no importa. Sólo la de ellos. Sólo la rosca. Justamente yo me metí para terminar con todo este circo«, expresó el líder liberal.

Tetaz también respondió y le dijo «no vas a terminar con nada si no comprendes cómo funciona la institucionalidad de la República. Los límites no te los impone la casta, sino la Constitución. Sin control parlamentario no vas a cambiar ni un feriado«.

El planteo del radical de Evolución tiene parte de demostración en la actualidad. El PJ no tiene quórum en el Senado, lo que le complica la aprobación de proyectos al oficialismo o al menos esforzarse al máximo.

Eso quedó de relieve con la iniciativa para reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, que en el Senado consiguió los 37 votos necesarios para darle media sanción, luego de negociar con dos aliados provinciales que además le exigieron y lograron algunos cambios. Esos 37 votos son los mínimos, es decir que no consiguió ni uno más del umbral. Claro que el gobierno del Ejecutivo también brinda elementos de negociación.

Pero todo parece indicar que eso podría agotarse en la Cámara de Diputados, donde a priori la suma de los aliados tampoco le alcanzaría al oficialismo para hacer correr su proyecto sin contar con el apoyo de la oposición.

A la vez no son pocos los que recuerdan la administración de Mauricio Macri, quien tampoco contó con mayorías en el Congreso para imponer reformas que intentó impulsar.

«Sin JXC no se puede transformar la argentina«, lanzó Tetaz como respuesta a uno de los comentarios de sus seguidores.

Relacionado