«ES HORA QUE EL REINO UNIDO SE SIENTE A DISCUTIR EL RECLAMO DE SOBERANÍA DE LAS MALVINAS», RECLAMÓ VILLARRUEL

En el marco del acto en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, la vicepresidente Victoria Villarruel aseguró que la Argentina no reconoce la autodeterminación de los kelpers a pertenecer al Reino Unido. En esa línea, envió un mensaje al gobierno inglés, instáldolo a que se siente a dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

«Los familiares de los veteranos de Malvinas sentimos que finalmente existe un Gobierno que reconoce el inmenso sacrificio de las Fuerzas Armadas, que reconoce que el 2 de abril fue una gesta heroica para toda la República Argentina y que el reclamo de soberanía va a seguir por siempre«, sostuvo la titular del Senado.

Le preguntaron si los kelpers -como se conoce a quienes habitan actualmente las islas- tienen derecho a la autodeterminación, la presidente del Senado fue clara: «No, no la reconocemos. La República Argentina no reconoce a nadie más que no sea el Estado con el que combatimos en 1982 y es el invasor», afirmó.

Ante la consulta sobre cómo debe actuar la Argentina en el escenario internacional respecto al reclamo por Malvinas, la vicepresidente expresó: «Es una instancia en la que hay un reclamo de soberanía que tenemos que iniciar finalmente y en serio en las discusiones bilaterales con el Reino Unido».

Villarruel fue contundente al explicar que «hay una injerencia extracontinental de una potencia sobre el territorio argentino y es hora de que el Reino Unido se siente a discutir realmente con la República Argentina el reclamo de soberanía, que está pendiente desde 1833. La discusión es entre el Reino Unido y la Argentina».

