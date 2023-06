EQUIPO FORENSE DE CÓRDOBA TRABAJA EN LA CHANCHERÍA: BUSCAN CONFIRMAR SI LOS HUESOS SECUESTRADOS SON HUMANOS

Los especialistas llegaron este sábado y ya se encuentran trabajando en el campo allanado de los Sena, lugar muy vinculado a la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Llegó a la provincia el equipo de antropología forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y ya una comitiva se encuentra trabajando en la chanchería de Emerenciano Sena, lugar donde se secuestraron varias bolsas con huesos y otros elementos de interés para la causa.

Las dos especialistas del Instituto Médico Forense de Córdoba, Anahí Marina Ginarte -antropologa- y María Florecía Granton – médica forense-, llegaron a la provincia y se trasladaron al lugar allanado para avanzar en los distintos procedimientos.

Según pudo saber Diario Chaco , previo a las pruebas de ADN los antropólogos deben analizar las muestras, se presume que una de ellas es compatible con huesos humanos y es por eso que hay expectativas respecto a lo que pueda resultar de la intervención de las expertas en la materia.

Los cotejos realizados el día de ayer por el Instituto de Medicinas Ciencias Forenses (IMCIF) a los huesos hallados arrojaron «alta probabilidad» de ser humanos.

En las próximas horas ya se conocerán los resultados del trabajo realizado hoy en una jornada en la que el Equipo Fiscal Especial que encabeza Jorge Cáceres Olivera evalúe pruebas y tome declaración testimonial a Angela Strzyzowski, hermana de Cecilia, para profundizar en el vínculo y relaciones familiares.

Anahi Marina Ginarte y Maria Florecía Granton, ambas dentro de Campo Rossi.

ACTIVIDAD DE HOY

La actividad por el caso que conmociona a Chaco y todo el país inició esta mañana cuando Gloria Romero, madre de Cecilia, se reunió con el procurador de la provincia, Jorge Canteros, y con uno de los fiscales de la investigación, Jorge Gómez. Acompañada de su hija Angela, su abogada Karina Gómez y del nuevo abogado querellante, Juan Arregin, la mujer se interiorizó sobre los avances de la causa de los cuales no quiso brindar información, aunque aclaró que estaba «conforme».

«No puedo contar nada. Estoy conforme. Me siento un poco más tranquila. Me pusieron un móvil en la puerta de mi casa. Por fin pude dormir. Tengo la cabeza más despejada. Tener un móvil en la puerta de mi casa me tranquiliza. Tengo miedo por mi hija. Me dio esperanza el fiscal, esperanza de que se resuelva. Que esta gente tenga perpetua «, dijo a la salida de Fiscalía Gloria.