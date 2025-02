Ese diálogo inverosímil, que da cuenta del encubrimiento del entrevistador de TN al entrevistado, se filtró insólitamente anoche en las redes sociales, por un error de producción: el canal subió la entrevista sin recortes ni edición, y los usuarios fueron impiadosos con la situación.

En el crudo del video subido a las redes de TN, Milei estaba señalando que iba a ser el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encargaría de la parte legal tras el escándalo con la criptomoneda $Libra.

Tras la interrupción, Viale quedó expuesto por seguir las directrices del Gobierno en el diálogo. “Por dónde sigo”, le dice a Milei. “Preguntame de vuelta por LIBRA”, le dice él.

Lo curioso es que minutos antes, en el video de la entrevista sin editar, tanto el Presidente como el entrevistador estaban bromeando irónicamente con que las preguntas se las guionaban funcionarios del Gobierno.

Al aire de TN salió otra respuesta de Milei en la que afirma que el escándalo de la cripto estafa es “un tema de privados”. “Yo no me meto en los temas legales porque no es un tema mío”, agrega en la nueva versión el mandatario.