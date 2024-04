ENTREVISTA A ROSINA

Rosina Beltrán se llevó una gran sorpresa en la última gala de eliminación de Gran Hermano ya que sin haber sido votada por ninguno de sus compañeros quedó eliminada del reality. Su suerte cambió cuando en el congelados en el que entró su mamá. No pudo contener hablarle y eso provocó que fuera directamente a placa.

Mientras tanto, los fuertes fandoms de los otros jugadores se unieron para eliminarla por medio del voto telefónico. Cabe destacar que la participante uruguaya era muy querida por el resto de los jugadores y hasta la perfilaban como una de las grandes finalistas. A pocos días de su inesperada expulsión, Rosina pasó por el estudio de revista GENTE, donde posó ante las cámaras con una energía arrolladora y muchísimas ganas de comerse al mundo que la espera fuera de Gran Hermano.

Rosina Beltrán reflexiona sobre su experiencia en «Gran Hermano»

—¿Por qué decidiste ingresar a Gran Hermano?

—Soy fan del programa desde chiquita. Quise entrar para que me conozcan. También quería explotar mi lado artístico. Por muchas cosas de la vida lo fui dejando de lado. Desde chiquita que amo actuar y me encantaría dedicarme a eso. Me encanta el baile también y la conducción. No me gustaría encasillarme en una sola cosa.

—¿Cómo estás luego de un par de días fuera de la casa?

—Estoy cayendo a la realidad de esta nueva vida. Es todo muy loco porque hacía tres meses y medio estaba 100% aislada. Imaginate que salí y que te conozca mucha gente… Es muy lindo todo el apoyo que estoy recibiendo. No sabía que había sido tanto el impacto, pero estoy feliz con el amor que me dan cuando me cruzan en la calle. Al principio me parecía raro hasta ver autos… Los primeros dos días fue fuerte estar en la calle. Igual, me emociona esta etapa y todo lo que venga.

—No esperabas ser eliminada, ¿no?

—La verdad que no. Fue una sorpresa. Igual, no es que tampoco tenía en mente que iba a llegar a la final, eh. Era una placa con 10 personas y pensé que no me iba a tocar. Está todo bien porque así es el juego.

—¿Por qué creés que saliste?

—Yo cuando salí estaba totalmente desconcertada. No entendía qué había pasado y menos por qué había salido. Después me contaron que se juntaron los fandoms de los furiosos y me quisieron linchar. Al parecer fue eso… Me veían como una competencia.

—Si volvieras hoy a Gran Hermano, ¿jugarías diferente?

—Volvería a jugar igual que cuando entré el 11 de diciembre del 2023. Eso sería siendo fiel a mí misma. No cambiaría nada.

—¿Qué te llevas de estos tres meses y medio?

—Lo que más me llevo son los vínculos. Me hice muy amiga de Zoe, Nico y Luchi. Fue una experiencia hermosa que me hizo crecer internamente. Es una experiencia que solo viviéndola podés saber lo que se siente. Ahí adentro las emociones son mucho más intensas. Es algo único que voy a llevar para siempre en el corazón.

—¿A quiénes ves en la final?

—Uf, es un juego que cambia semana a semana. Me parece que están cobrando mucha fuerza el Chino y Zoe. Furia también va a llegar. Virginia también se está haciendo fuerte dentro del juego. Me encantaría que pueda llegar Nico. Igual, todo puede cambiar, sino mirame a mí. Me hubiese encantado llegar a la final, pero ya está. Fui muy feliz en esa casa.

—¿Qué te imaginás fuera de la casa a nivel laboral?

—Ahora estoy que no entiendo nada y reorganizando mi vida. Mi sueño sería poder actuar en una telenovela o serie. Veremos las oportunidades que me surjan de a poco.

—Estuviste dentro de una casa tres meses y medio y encima en otro país…

—Sí, pero yo me siento como en casa acá con ustedes. Siempre me sentí súper cómoda y mis compañeros me recibieron bien.

—¿Pensás volver a Montevideo?

—Por el momento me voy a quedar en Buenos Aires. Voy a viajar a Uruguay pronto porque quiero ver a mis amigas, mi familia y a todos los que me hicieron el aguante. Igual, voy a volver a Argentina, eh.

—¿Dentro de la casa te imaginabas que estaban todos pendientes de lo que pasaría en su encuentro?

—¡¿Qué?! ¿La gente está pendiente de esto? Mirá que yo hace un día que tengo celular… Todavía no vi nada de lo que pasó en las últimas semanas.

—¿Qué sentís hoy por Lucía?

—La adoro… Somos muy íntimas amigas. Te hablo desde el presente. La verdad es que no sé qué va a pasar más adelante realmente. Nos juntaremos a charlar y a ponernos al día. Es lo máximo que puedo decir. Estoy con la cabeza explotada y cayendo en esta nueva realidad. No entiendo nada… Ya nos juntaremos y veremos qué pasa.

—Me decís que fuiste muy feliz, pero también atravesaste varios momentos de tristeza.

—Sí, yo soy muy pegota con mi mamá porque soy hija única. La extrañaba un montón porque necesitaba esa contención que sólo te da una madre. No hay nada como ella. Yo la llamo cinco veces por día.

—¿Cómo salías de esos ataques de angustia?

—Me refugiaba en las cosas que me hacían bien como hacer respiraciones, meditar y hacer mucho ejercicio. Le recomiendo a todas las personas que no atraviesan un buen momento hacer deportes y hacer cosas que los hagan sentir bien.

—Habías contado que esperabas que tu papá pudiera verte mientras estuvieras en la casa…

—Cuando yo tenía dos años él se fue. No estuvo presente en mi infancia. Me crió mi mamá sola. No fue fácil, pero lo trabajé muchos años en terapia. Cuando sos chiquito uno necesita esa figura masculina. Ahora me sigue pasando que veo un papá con un niño y me emociona porque yo no lo tuve.

—¿Alguien logró cubrir ese rol paternal?

—Sí, algo muy positivo es que Gonza, quien fue la pareja de mi mamá por muchos años, la ayudó a criarme. Hoy en día sigo teniendo vínculo con él y para mí es mi papá. Nos vemos, charlamos y tenemos un vínculo súper lindo.

—¿Te enojaste en algún momento con él?

—No sé si llegué a enojarme porque sentía mucho dolor. Siento que lo perdoné porque él me tuvo a los 22 años y era muy chico. Él no tuvo las herramientas para afrontar ser padre. Hizo lo que pudo con lo que era en ese momento. Igual no lo justifico porque la pasé mal. Elijo perdonarlo para liberarme. Cuando salí de Gran Hermano pensé que en una de esas había aparecido.

—¿Te gustaría verlo?

—No sé. Estoy bien así y no sé si me haría bien en este momento retomar un vínculo.

—¿Intentaste buscarlo? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste?

—Hace 10 años lo vi por última vez. Lo fui a visitar porque él vive en Estados Unidos. Igual, siempre fue ausente porque aparecía y desaparecía de un día para el otro. Siempre que entró en mi vida me lastimó. Todo bien con que sea mi papá, pero no tiene derecho a hacerme mal. No tengo idea qué será de la vida de mi padre.

—¿No tenés ningún tipo de contacto?

—Nada. Espero que esté muy bien y que se haya enterado. Tampoco tengo vínculo con la familia de mi papá, pero supongo que se habrán enterado que había entrado a la casa de Gran Hermano. No apareció porque le pregunté a mi mamá y me dijo que no.

—¿Estuviste mal dentro de la casa por tu papá?

—Dentro de la casa lloré por esto también. Me pasaron muchas cosas a lo largo de toda mi vida. Algunas las conté y otra prefiero no decirlas. Todas esas cosas dolorosas las agradezco y las abrazo porque me hacen ser esta mujer fuerte que soy. Puedo estar llorando toda una noche, pero a la otra mañana me voy a levantar bien arriba.

—¿De dónde sacás esa fuerza?

—Creo que de mi mamá. Ella es una guerrera y me enseñó a darlo todo en esta vida. A todos nos pasan cosas, pero uno elige cómo querer transitar estas cosas. Te podés quedar tirado un mes y nadie te va a sacar de ahí. Una lloradita y a seguir… Para adelante siempre.