ENTRE RÍOS: AMOR EN EL FÚTBOL, UNA JUGADORA SE ARRODILLÓ Y LE PROPUSO CASAMIENTO A SU ENTRENADOR

Pamela Tortul es una jugadora de la Liga regional de Entre Ríos, y junto a sus compañeras logró que su novio, Juan Pablo Giannecchine, quien además es el entrenador del equipo, le diera el «sí, quiero», ante su propuesta de casamiento, luego de un partido.

La historia rompe la típica tradición donde el hombre se arrodilla y esta vez fue ella quien lo hizo, ante la mirada de sus compañeras del equipo femenino de San Benito.

“El no se lo esperaba, no sabía nada, lo tomó por sorpresa, y le dio mucha vergüenza, pero lo importante es que me dio el “sí quiero” y nos casamos en octubre de 2022. Solamente nos falta poner el día”, le contó Paula al programa Arriba Argentinos por El Trece.

Pamela siguió contando cómo se le ocurrió la idea: “Armé once carteles para grabar un video de tik tok, y como ese domingo era el día de la madre, él se pensó que era para eso. Se sorprendió. Fue muy lindo y cuando me dio el sí festejamos todas”. Además, agregó: “En ese partido hice un gol y se lo dediqué haciendo un corazón con las manos, pero no se esperaba lo demás”.

“Con Juan Pablo nos conocimos hace tres años en esta misma cancha, por eso le pedí casamiento en este lugar”, contó la abogada especialista en familia.

Finalmente, Paula dejó un consejo y les dijo a las chicas «que se animen a pedirle casamiento a sus novios”.

