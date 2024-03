ENRIQUE URIEN: ZDERO ENTREGÓ REPRODUCTORES CAPRINOS A PRODUCTORES DE LA ZONA

El gobernador Leandro Zdero, entregó este sábado, reproductores caprinos a productores de la zona. La actividad se llevó adelante en el campo de Marcelo propietario del establecimiento “El Renacer”, ubicado en la localidad de Enrique Urien. “Había hecho un compromiso, cuando los visité hace poco, en el aniversario 125 de la localidad, me invitó Marcelo para que vengamos a conocer su trabajo. Entonces, decidimos contactarnos con los productores de la zona para poder continuar este programa de entrega de reproductores, como lo hicimos la semana pasada, en Misión Nueva Pompeya, porque estamos convencidos que el estado debe acompañar, en los tiempos difíciles a los productores, mostrar una palmada de aliento y fortalecer esa alianza con el campo en toda la provincia”- manifestó el gobernador.



El gobernador, acompañado por el ministro de la Producción y el Desarrollo de la Producción, Hernán Halavacs, y la intendente de Enrique Urien, Liliana Pascua, legisladores y funcionarios provinciales, hicieron la entrega hoy de reproductores caprinos que mejorará la calidad genética y de la raza. “Estamos muy contentos de acompañar a los productores, porque es con el campo, es con el comercio, es con el emprendedor, es con la industria, es con los que generan la cadena económica y productiva que vamos a salir adelante. Necesitamos reactivar el compromiso y lo van a tener, de nuestra parte, porque quiero a mis funcionarios siempre en territorio y no en escritorio. En el escritorio se planifica, pero en el territorio se ven los resultados, con la gente, cuando tienen una situación que los complica, ahí debe estar el estado, y vamos a continuar en ese camino. Tenemos el firme convencimiento de que vamos a emprender políticas públicas, que trasciendan, en el tiempo y favorezcan siempre a los chaqueños”.

MARCELO SAJKIEWICZ, PRODUCTOR: “ESTOY MUY AGRADECIDO QUE EL GOBERNADOR VISITE MI CAMPO”



Por último, Marcelo Sajkiewicz, como productor de la zona, agradeció la visita del mandatario: “La verdad estoy muy contento, no es algo fácil, sentíamos que no lo podíamos lograr, sin embargo, el gobernador hoy nos visitó. Es la segunda vez que viene a Urien, en tan poco tiempo, por eso, me emociona que se haya tomado un sábado para venir a estar con nosotros. Muy agradecido, que el gobernador visite mi campo, para poder realizar también esta actividad y poder visitar, luego una plantación de algarrobo que también estamos llevando adelante”.

