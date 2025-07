ENCONTRARON AL ADOLESCENTE QUE HABÍA DESAPARECIDO CUANDO SACÓ A PASEAR A SU PERRO EN VICENTE LÓPEZ

Encontraron al adolescente de 16 años que había desaparecido este martes a las 19 en Vicente López cuando paseaba a su perro, “Osito”.

Así lo confirmaron fuentes del caso a TN. De igual manera, no se brindaron más detalles acerca de dónde fue hallado, en qué estado ni si apareció el animal.

Su madre, Analía, había explicado en diálogo con TN que su hijo, identificado como J.C.A., quien tiene una discapacidad intelectual, había salido a caminar con su mascota en la tarde, después de ir a la escuela especial donde estudia.

El chico llegó a su casa alrededor de las 17:30 y, media hora después, arribó el albañil que está construyendo la parte de abajo del PH donde viven. Analía está en el primer piso de la vivienda y no pudo bajar a atenderlo porque está operada de la rodilla, así que el adolescente le abrió la puerta.

“El albañil empezó a trabajar y a C. le interesaba mucho ver la obra, y le dije ‘¿por qué no le das una vuelta a la manzana al perro y volvés?’, y ahí él caminó. Se fue a la puerta de un supermercado, se sentó, comió algo con gente de la calle. Lo vio una señora y llamó a mi marido porque el perro tiene identificación, pero cuando llegó, no vio al perro, ni a C., ni a la señora“, contó Analía.

Osito tiene ocho años, es una mezcla de caniche. Tiene una chapita con la identificación. (Foto: cortesía.)

Inmediatamente, la familia pidió ayuda a la Policía y radicaron la denuncia en la Comisaría segunda de Florida.

Según los testigos, J.C. caminó a la estación de tren de Vicente López y tomó un tren hacia Retiro, donde llegó aproximadamente a las 20:30. Allí, volvió a hablar con un empleado. “Me llamó un guarda del andén que lo vio y gracias a las redes, lo reconoció. Me dijo que C. se puso nervioso porque no tenía dinero, no tenía pasaje”, detalló la madre.

Sin embargo, el trabajador lo dejó pasar y lo vio cruzar hacia la plaza con “Osito” en brazos. Desde entonces, desapareció.

La madre del chico explicó que no es la primera vez que ocurre este incidente. “Este año, en enero, estábamos de vacaciones a 100 kilómetros de aquí y él tomó el colectivo a Luján y otro colectivo hasta Moreno y llegó a una plaza”, dijo. Además, aseguró que a J.C. “le encanta andar en transporte y no tiene noción de lo que se expone. No está alfabetizado, pero sí es muy orientado”, lo que le permite recorrer largas distancias.