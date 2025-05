EN SU PRIMERA HOMILÍA, EL PAPA LEÓN XIV CITÓ PALABRAS DE FRANCISCO Y PIDIÓ TOMAR A JESÚS COMO MODELO

El papa León XIV, el primer pontífice norteamericano de la historia, presidió su primera misa ante los cardenales y les dijo que “ustedes me han llamado a llevar la cruz y a ser bendecido”, además de pedir su ayuda para difundir la fe católica.

Fue la primera vez que León hizo comentarios públicos en inglés, después de hablar solo en italiano y español en sus primeras declaraciones al mundo desde la basílica de San Pedro el jueves.

“Jesús nos mostró un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar”, dijo León XIV, y remarcó que “Dios, al llamarme a través del voto de ustedes (los cardenales), me confía este tesoro a mí para que, con su ayuda, sea un fiel administrador”.

El papa León XIV lee la homilía durante su primera misa en la Capilla Sixtina (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) El papa León XIV lee la homilía durante su primera misa en la Capilla Sixtina (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

Luego sostuvo que la falta de fe lleva consigo muchas heridas que acarrean a la sociedad y mencionó a su predecesor: “Como muchas veces nos ha enseñado el papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús salvador”, remarcó.

Por último, manifestó: “No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre. Y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho”.

León hizo unas declaraciones improvisadas al inicio de su homilía en la capilla Sixtina el viernes ante los cardenales que lo eligieron para suceder al papa Francisco y seguir sus pasos orientados a la justicia social.

Sobre el tema del idioma, que había sido uno de los puntos salientes de su presentación tras el cónclave que lo consagró Papa, cabe detallar que la primera lectura de esta misa fue en inglés y estuvo a cargo de una mujer, al igual que la segunda lectura, pero en este caso fue en español.

La ceremonia

Ataviado con vestimentas blancas, León procesionó hacia la capilla Sixtina y bendijo a los cardenales mientras se acercaba al altar y al fresco de “El juicio final” de Miguel Ángel detrás de él. Pronunció las oraciones iniciales y los himnos en latín, y varias mujeres leyeron las primeras lecturas de las Escrituras.

Fue en esa misma capilla decorada con frescos donde León, el misionero nacido en Chicago como Robert Prevost, fue elegido el jueves por la tarde como el 267mo papa, superando el tabú tradicional contra un papa de los Estados Unidos.

En su primera aparición al mundo el jueves por la noche en la basílica de San Pedro, el misionero agustino de 69 años llevaba la tradicional capa roja —que Francisco había evitado en su elección en 2013— sugiriendo un retorno a cierto grado de seguimiento de reglas tras el pontificado poco ortodoxo de Francisco.

Sin embargo, al elegir el nombre de León, como el papa reformador de justicia social del siglo XIX y mencionar algunas de las prioridades más orientadas a la justicia social de Francisco, el nuevo papa también podría haber querido señalar una fuerte línea de continuidad: otro León en la historia de la Iglesia fue fray León, un fraile del siglo XIII que fue un gran compañero de san Francisco de Asís, el homónimo del difunto papa.

“Juntos, debemos intentar descubrir cómo ser una Iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, establece diálogo, que siempre está abierta a recibir —como en esta plaza con los brazos abiertos— para poder recibir a todos los que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor”, dijo León en un italiano casi perfecto en sus primeros comentarios al mundo.

Francisco tenía en mente al nuevo papa

Francisco, el primer papa latinoamericano, claramente tenía en mente a Prevost y en muchos sentidos lo veía como su heredero aparente. Envió a Prevost, quien había pasado años como misionero en Perú, a hacerse cargo de una diócesis complicada allí en 2014, luego lo llevó al Vaticano en 2023 para dirigir el poderoso Dicasterio para los Obispos del Vaticano, que evalúa las nominaciones de obispos en todo el mundo y es uno de los trabajos más importantes en la gobernanza de la Iglesia.

A principios de este año, Francisco elevó a Prevost a las filas superiores de los cardenales, dándole prominencia al entrar en el cónclave que pocos otros cardenales tenían.

Durante mucho tiempo había existido un tabú sobre tener un papa estadounidense, dado el estatus de superpotencia de Estados Unidos en el mundo secular, pero Prevost prevaleció, quizás porque también es ciudadano peruano y había vivido durante dos décadas en Perú, primero como misionero y luego como obispo.

Como para subrayar ese aspecto, León habló en italiano y español desde la logia, pero no en inglés.

Desde su llegada a Roma, Prevost había mantenido una posición discreta, pero era bien conocido por los hombres relevantes. Significativamente, presidió una de las reformas más revolucionarias que hizo Francisco, cuando añadió a tres mujeres al bloque de votación que decide qué nominaciones de obispos se envían al papa.

En una entrevista de 2023 con Vatican News, el entonces cardenal dijo que las mujeres habían enriquecido el proceso y reafirmado la necesidad de que los laicos tengan un papel más importante en la Iglesia.

“Incluso los obispos de Perú lo llamaban el santo, el santo del norte, y tenía tiempo para todos”, dijo el reverendo Alexander Lam, un fraile agustino de Perú que conoce al nuevo papa.

Reacciones a un norteamericano

La multitud en la plaza de San Pedro estalló en vítores el jueves cuando el humo blanco salió de la capilla Sixtina poco después de las seis de la tarde en el segundo día del cónclave. Agitando banderas de todo el mundo, decenas de miles de personas se sorprendieron una hora después cuando el cardenal diácono mayor anunció que el ganador era Prevost.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que era “un gran honor para nuestro país” que el nuevo papa fuera estadounidense. El presidente añadió que “estamos un poco sorprendidos y estamos felices”.

Dicho esto, Prevost ha compartido críticas a las políticas migratorias del gobierno de Trump. En publicaciones pasadas en redes sociales, Prevost compartió artículos criticando la justificación del vicepresidente JD Vance de los planes de deportación masiva del gobierno.

Un papa agustino

El último papa en tomar el nombre de León fue León XIII, un italiano que dirigió la Iglesia desde 1878 hasta 1903. Ese León suavizó la postura confrontacional de la Iglesia hacia la modernidad, especialmente la ciencia y la política, y sentó las bases para el pensamiento social católico moderno. Su encíclica más famosa, Rerum Novarum de 1891, abordó los derechos de los trabajadores y el capitalismo al comienzo de la revolución industrial y fue destacada por el Vaticano al explicar la elección del nombre del nuevo papa.

Ese León también tiene vínculos cercanos con la orden agustiniana: reconstruyó una antigua iglesia y convento agustiniano cerca de su ciudad natal de Carpineto, fuera de Roma, que todavía utiliza la orden hoy en día.

Los observadores del Vaticano dijeron que la decisión de Prevost de llamarse León fue particularmente significativa dado el legado de justicia social y reforma del anterior Leo, sugiriendo continuidad con algunas de las principales preocupaciones de Francisco. Específicamente, León citó una de las prioridades clave de Francisco de hacer que la Iglesia católica sea más atenta a los laicos e inclusiva, un proceso conocido como sinodalidad.

“Está continuando gran parte del ministerio de Francisco”, dijo Natalia Imperatori-Lee, presidenta de estudios religiosos en la Universidad de Manhattan en el Bronx. Pero también dijo que su elección podría enviar un mensaje a la Iglesia de Estados Unidos, que ha estado muy dividida entre conservadores y progresistas. Gran parte de la oposición de derecha a Francisco ha venido de allí.

“Creo que va a ser emocionante ver un tipo diferente de catolicismo estadounidense en Roma”, dijo Imperatori-Lee.

León, por su parte, en una entrevista de 2023 con Vatican News dijo que la polarización en la Iglesia era una herida que debía ser sanada.

“Las divisiones y polémicas en la Iglesia no ayudan en nada. Nosotros, los obispos, especialmente debemos acelerar este movimiento hacia la unidad, hacia la comunión en la Iglesia”, dijo.

El arzobispo Bernard Hebda, de la arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis, dijo a los periodistas que nunca pensó que vería un papa estadounidense, dadas las preguntas sobre cómo gestionaría la relación con un presidente de Estados Unidos, especialmente alguien como Trump.

“Y así que nunca imaginé que tendríamos un papa estadounidense, y tengo gran confianza en que el papa León hará un trabajo maravilloso manejando eso”, dijo.

El hermano de León, John Prevost, estaba tan sorprendido de que su hermano hubiera sido elegido papa que perdió varias llamadas telefónicas de él durante una entrevista el jueves con The Associated Press. Llamó al papa de vuelta y León le dijo que no estaba interesado en formar parte de la entrevista.

John Prevost describió a su hermano, un fanático de Wordle, como alguien muy preocupado por los pobres y aquellos que no tienen voz. Dijo que espera que sea un “segundo Papa Francisco”.

“No va a ser realmente de extrema izquierda ni de extrema derecha”, añadió. “Más bien justo en el medio”.

Mirando hacia adelante

En sus primeras horas como papa, León regresó a su antiguo apartamento en el Palacio de Sant’Uffizio para ver a sus colegas, según selfies publicadas en redes sociales. Los medios del Vaticano también lo mostraron en los momentos después de su elección rezando en un reclinatorio en la capilla Paulina antes de aparecer en la logia.

El domingo ofrecerá su primera bendición dominical al mediodía desde San Pedro y asistirá a una audiencia con los medios el lunes en el auditorio del Vaticano, dijo el portavoz del Vaticano Matteo Bruni.

Más allá de eso, tiene un posible primer viaje al extranjero a finales de mayo: Francisco había sido invitado a viajar a Turquía para conmemorar el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, un evento histórico en la historia cristiana y un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas.

El nuevo papa fue anteriormente el prior general, o líder, de la Orden de San Agustín, que se formó en el siglo XIII como una comunidad de frailes “mendicantes”, dedicados a la pobreza, el servicio y la evangelización. Vatican News dijo que Leo es el primer papa agustino.

En Perú es conocido como el misionero santo que atravesó el barro después de que las lluvias torrenciales inundaran la región, llevando ayuda a las personas necesitadas, y como el obispo que encabezó la compra salvadora de plantas de producción de oxígeno durante la pandemia de COVID-19.

“No tiene problema en arreglar un camión averiado hasta que funcione”, añadió Janinna Sesa, quien conoció a Prevost mientras trabajaba para la organización benéfica Cáritas de la Iglesia.