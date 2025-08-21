EN SÁENZ PEÑA UN AUTOMÓVIL CHOCÓ CONTRA EL TREN DE PASAJEROS: NO HUBO LESIONADOS

Este jueves por la mañana, pasadas las 10, efectivos de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña acudieron hasta la calle 28 y 1 del barrio Tiro Federal, donde se produjo un accidente de tránsito.

Allí, un automóvil Toyota Corolla 1.8, blanco, guiado por un hombre de 68 años, chocó contra el tren que pasa por la zona, guiado por un hombre de 47 años.

Ambos conductores terminaron ilesos, al igual que los pasajeros de la unidad.

Se contó con la colaboración de la Dirección de Tránsito Municipal de la ciudad.