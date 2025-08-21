Un hombre mayor de edad fue hallado sin vida en el techo de un comercio en la capital provincial. Se trata de local de rubro carnicería ubicada en avenida Frondizi y Julio Verne.

Según los primeros datos se estima que su muerte habría ocurrido en horas de la madrugada. A la zona llegó personal de la comisaria 21 y se trataría en principio de un hombre al parecer en situación de calle.

Fuentes confiables indicaron a este matutino que “el hombre subió al techo con la intención de llevarse el reflector y al cortar los cables se electrocutó. El cuerpo estaba sobre el techo con una mano en un cable mientras que la otra tenía un cuchillo” indicaron.

Fuente: Diario Época