EN PLENO ESCÁNDALO, JAVIER MILEI ENCABEZA UNA «CARAVANA» LIBERTARIA POR LOMAS DE ZAMORA
El Presidente continúa al frente de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, mientras continúan revelándose detalles del escándalo que salpica a su hermana.
La expectativa de este nuevo acto de la campaña libertaria continúa alrededor de posibles menciones del Presidente al escándalo del momento, del que por ahora no habló en profundidad.