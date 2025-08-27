EN PLENO ESCÁNDALO, JAVIER MILEI ENCABEZA UNA «CARAVANA» LIBERTARIA POR LOMAS DE ZAMORA

El presidente Javier Milei encabeza este miércoles desde las 14 horas una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en la recta final hacia las elecciones provinciales del 7 de septiembre y en medio del escándalo que sacude al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La caravana, que se realizará en autos, partirá a las 14 desde Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según la invitación que LLA envió a su militancia, en la que también solicitó a los asistentes que lleven una bandera argentina.

La acción de campaña se produce días después de que Milei reapareciera públicamente en el lanzamiento de los candidatos nacionales de LLA en Junín. En ese acto, el mandatario advirtió sobre posibles maniobras de «fraude» por parte del peronismo en las próximas elecciones, y no hizo menciones a las denuncias que incluyen a su hermana, Karina Milei, y a Lule Menem, entre otros.

En un encendido discurso, el Presidente sostuvo que «hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados». Además, criticó el sistema de votación en la provincia de Buenos Aires, al referirse al sistema tradicional de boletas como una forma que «permite el fraude», a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones de octubre .