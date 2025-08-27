BARRANQUERAS: DEMORARON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE DETENCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano era buscado por “Supuesta Resistencia y Atentado Contra la Autoridad”.

En la noche del martes, a eso de las 23:25, efectivos de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas intervinieron en un procedimiento en la calle Fray Mocho al 1500, donde demoraron a un hombre de 32 años.

Al verificar sus datos en el sistema SIGEBI, constataron que presentaba un pedido de aprehensión por la causa “Supuesta Resistencia y Atentado Contra la Autoridad”, solicitado por la Comisaría Primera de Barranqueras.

El demorado fue trasladado hacia la unidad para continuar con su causa.

