Mié. Ago 27th, 2025

BARRANQUERAS: DEMORARON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE DETENCIÓN

By Redaccion 47 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano era buscado por “Supuesta Resistencia y Atentado Contra la Autoridad”.

En la noche del martes, a eso de las 23:25, efectivos de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas intervinieron en un procedimiento en la calle Fray Mocho al 1500, donde demoraron a un hombre de 32 años.

Al verificar sus datos en el sistema SIGEBI, constataron que presentaba un pedido de aprehensión por la causa “Supuesta Resistencia y Atentado Contra la Autoridad”, solicitado por la Comisaría Primera de Barranqueras.

El demorado fue trasladado hacia la unidad para continuar con su causa.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com