EN OPERTIVOS VIALES CAMINERA SECUESTRÓ TRES MOTOS ADULTERADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, detuvieron a dos personas mediante los sistemas SIGEBI-SIFCOP, descubrieron que eran buscados por la justicia y retiraron un equino suelto.

👉Barranqueras

Ayer, efectivos viales que se encontraban de operativo de prevención en la diagonal Eva Perón 699 secuestraron una motocicleta marca Corven de 110 cc, color blanca tras realizar una verificación física al rodado, supieron que las numeraciones del motor presentaban adulteraciones.

👉San Martín

Asimismo, sobre ruta Prov. N° 90 – Km 80 Acceso Norte secuestraron una motocicleta marca Honda Wave, adulterada.

Notaron que las numeraciones de motor y cuadro tenían anomalías, además de la cédula presentada por su conductor.

En la Planta Verificadora el perito confirmó que los dígitos no eran originales a los de fábrica y la documentación mencionada, era apócrifa.

👉Prevención Vial

Operadores viales, quienes se encontraban realizando recorrida de prevención en ruta provincial N° 90 acc sur km 60, secuestraron un equino suelto.

Dieron intervención a la Sección Rural General San Martín dando cumplimiento la Ley Provincial N° 2765 «Animales Sueltos en la Vía Pública”.

👉Resistencia

Hoy por la tarde incautaron otra motocicleta marca Motomel de 110cc, color negra, con numeración de motor limada.

El procedimiento se realizó en el marco de un operativo dinámico junto a otras unidades.

Además, el conductor de 27 años no contaba con la documentación del rodado.

En todos los casos se incautaron las motocicletas y los ocupantes fueron notificados de su situación legal.

Relacionado