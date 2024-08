«EN MI PAIS SOMOS PERSONAS NO GRATAS»: EL RELATO DE UNA VENEZOLANA RADICADA EN CHACO

Después de más de 10 años con Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo de Venezuela, hubo nuevamente elecciones en el país caribeño y el actual presidente se autoproclamó como ganador, sin pruebas de esa victoria, con una oposición y gran parte del pueblo venezolano que cuestiona ese resultado.

A lo largo de estos años el régimen de Maduro, generó una conflictiva situación económica y social en su país, lo que provocó que millones de venezolanos deban emigrar. En este contexto, Argentina se convirtió en uno de los destinos más elegidos por los migrantes y la provincia de Chaco no fue la excepción.Diario TAG dialogó con Isbelys León una mujer venezolana que reside en territorio chaqueño hace más de 10 años para conocer su historia, cómo llegó, cómo desarrolló su vida profesional en Argentina, cómo logró reunirse con parte de su familia, la situación de su padre que aún reside en Venezuela y su enorme deseo de poder al menos visitar su tierra.

Isbelys León abandonó Venezuela, junto a su marido y con un bebé en camino, en el año 2012, todavía durante la presidencia de Hugo Chávez, y si bien afirma que «las cosas estaban bien», era una antesala de lo que se convertiría su país con la presidencia de Maduro, «ya se veía cola en todos lados, en los mercados populares, había que hacer mucha cola para comprar algo, más aún para conseguir precios económicos». Fue así que en mayo le llegó la oportunidad de volar de Caracas a Buenos Aires y afirma que «no lo pensó dos veces», tomó ese avión y junto a su esposo se instalaron en la capital federal.

Isbelys Leon al llegar a Buenos Aires

Un día un amigo de su esposo, exiliado de Colombia necesitaba viajar a Chaco, fue así que la pareja decidió acompañarlo y llegó a Resistencia, donde finalmente se quedaron a vivir, ya que en Buenos Aires «las cosas aumentaban mucho y no nos alcanzaba», contó. Una vez en la provincia, se anotó en la Universidad Nacional del Nordeste y se recibió de odontóloga.

Isbelys relata que, en 2012, «ya estaba el régimen», pero no se vivían cosas de la magnitud que se viven hoy, hasta que murió Chávez, y eligieron al «dictador» que está actualmente en el poder, que, desde ese momento, «el país se fue para atrás».

La mujer asegura que cuando tomó la decisión de irse de su país lo hizo bien, pero en 2013 «cuando pasó un año desde que me fui, a mí me exiliaron«. Isbelys utilizó el término exilio ya que actualmente tiene la entrada prohibida a Venezuela, y es «una persona no grata» porque «la mayoría de los que emigramos no podemos volver».

Ante la consulta de cuál es el motivo por el que tiene imposibilitada la entrada a su país respondió que es «ocurrencia del presidente» y manifestó su deseo de volver. Y además, contó que fue declarada persona no grata «por exiliarme, todos los que salimos en ese año hoy somos personas no gratas«.

Relató también que en una de las «ocurrencias» de Nicolás Maduro, «el presidente exigió que todos los venezolanos que estábamos estudiando en el extranjero, teníamos que recibirnos y volver a ejercer en Venezuela». Sin embargo, Isbelys fue firme, «yo no lo acepté porque él no me pagó mi carrera y yo no iba a volver a un país que estaba patas arriba».

La mujer reconoció que hace más de 10 años el pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro «porque Chávez dijo voten por él», pero, en la actualidad lo define como un «dictador» y argumenta esa palabra porque en las elecciones anteriores «inhabilitó a todas las personas que querían estar en contra de él, a todos los metió presos», esta vez fue distinto porque, «a María Corina y Edmundo no los pudo inhabilitar, pero les prohibió pasajes aéreos», además «quienes los ayudaban terminaban presos, es una persecución total». Isbelys aseguró que en Venezuela «no hay libertad de expresión, no te podés expresar en contra del gobierno porque vas preso, si salís, no sabes si volvés«, finalmente sentenció «me quedo corta al decir que es un dictador».

Ante estas palabras, Diario TAG le consultó si cree en la legitimidad de las elecciones del último domingo en Venezuela, a lo que respondió tajante «es un total fraude» porque «, y cuestionó: «¿A las 00:30 salen a decir Nicolás Maduro presidente», sostiene que está «todo arreglado a medida de ellos, no colocaron estado por estado a donde ganó, no hubo transparencia de nada, fue un robo total y aparte exigió a los militares y a la Policía a salir a la calle a amedrentar al pueblo, ahora estamos viviendo una guerra cívica». Encima contó que le fue posible sufragar: «No pude votar porque la página abrió un día y al otro día estaba cerrada«.

Si bien, actualmente la situación en Venezuela no es segura, Isbelys contó el deseo que tiene de volver a su país, porque «extraño a mi papá y a mi cultura», pero aclaró «iría solo de vacaciones», porque en Argentina «ya estoy criando a mis hijos y acá me recibieron con una mano cálida que ni en mi propio país recibí».

Dos años atrás, la odontóloga logró que su madre y hermana puedan irse de Venezuela y actualmente residen junto a ella en la provincia, relató que «tuvieron que salir por tierra, sin papeles, con la mera cédula porque ni pasaporte te quieren dar, tuvieron que pedir asilo en Brasil y ahí pasar a la Argentina».

Ante la consulta de si su padre también vendrá al país o permanecerá bajo el régimen de Maduro, Isbelys contó que en la actualidad solo «se puede salir por tierra, pero, no te dan papeles, no podés renovar cédula, porque son colas infinitas, dicen que no hay papel, hay que pagar por adelantado«, y aclaró además que «en la ciudad donde yo vivía todo es con precio dólar, el bolívar no existe, no me maneja moneda local, te limitan las extracciones diarias en el banco«, todo es «imposible» y la «situación económica es deplorable».

Finalmente, se le consultó si cree que es posible que régimen de Maduro llegue a su fin a lo que respondió un tanto desanimada: «Sinceramente yo no creo que vaya a caer», sostuvo que «para que caiga el gobierno tiene que haber un golpe de Estado militar, si la milicia venezolana no se voltea el (Maduro) seguirá haciendo lo que quiera«. Aseguró que el presidente venezolano «no va a entregar el poder», «al menos que salga como Chávez: muerto».