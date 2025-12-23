EN MEDIO DEL ESCÁNDALO DE LA AFA EN LA JUSTICIA, SE CASÓ EL HIJO DE CHIQUI TAPIA: CÓMO SERÁ LA LUJOSA FIESTA

El futbolista de Barracas Central se casó con Micaela Esperón en una celebración exclusiva. (Foto: micaesperon/Instagram)

Mientras Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa días turbulentos por la investigación de la Justicia sobre la AFA, su hijo Iván, futbolista de Barracas Central, se casó con Micaela Esperón y el festejo no pasó desapercibido.

Según contó Luis Ventura en Radio Del Plata, la boda se concretó en Puerto Madero, aunque la celebración no terminó ya que el próximo sábado habrá una fiesta exclusiva fiesta en Exaltación de la Cruz, con alojamiento incluido para los invitados.

Ventura remarcó el contraste del momento: “Llama la atención que Chiqui Tapia sea la cabeza visible de una fiesta familiar de estas características en medio de todo lo que está pasando”, señaló.

Según contó, no se trata solo de un evento: los invitados no solo van a celebrar, sino que también se quedarán a dormir en el lugar, lo que refuerza el carácter íntimo y lujoso del encuentro.

Se casó con Micaela Esperón. (Foto: micaesperon/itapia10_Instagram)

Quién es Iván Tapia, el hijo de Chiqui que juega en Barracas Central

Iván es uno de los cuatro hijos del presidente de la AFA. Nació el 23 de noviembre de 1998 y desde chico su vida estuvo ligada al fútbol. Realizó las inferiores en Barracas Central y debutó como profesional el 14 de noviembre de 2015, en un triunfo 5-4 ante Deportivo Riestra por la Primera B Metropolitana.

Luego tuvo un período sin actividad, pero volvió a sumar minutos en la temporada 2016/17, en la que disputó 14 partidos. Su primer gol llegó recién en abril de 2018, en el empate 2-2 frente a Defensores de Belgrano.

Un año más tarde, en 2019, logró el ascenso al Nacional junto a su hermano Matías Tapia, hoy presidente del club, quien se retiró del fútbol con apenas 23 años.

Ya en la Primera Nacional, Iván se adueñó de la camiseta número 10 y llevó la cinta de capitán. Su última temporada fue la de mayor protagonismo, con 36 partidos jugados y cinco goles.

La noticia la compartieron a través de sus redes sociales. (Foto: micaesperon/itapia10_Instagram)

Quién es Micaela Esperón, la mujer de Iván Tapia

La esposa de Iván Tapia es Micaela Esperón, nacida en 1995 y reconocida deportista. Es jugadora de vóleibol, se desempeñó como líbero y tuvo una destacada carrera en el alto rendimiento.

Integró la Selección Juvenil entre 2010 y 2012 y desarrolló gran parte de su trayectoria en Vélez, club en el que se formó.

A los 22 años dio un paso clave en su carrera y se incorporó a River, donde jugó hasta el 2022.

Jugó en River hasta el 2022. (Foto: @micaesperon/Instagram)

Qué famosos se casaron en Exaltación de la Cruz

Entre los famosos que ya celebraron sus bodas allí están: Ricky Montaner y Stefi Roitman, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala,