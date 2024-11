EN LA PATAGONIA, CAME, UNIÓN EUROPEA Y FUNDACIÓN BARILOCHE POTENCIAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS PYMES

El proyecto “Patagonia Argentina: la eficiencia energética como estrategia de transición en las pymes”, cofinanciado por la Unión Europea (UE) y que cuenta con el acompañamiento local de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Fundación Bariloche dio inicio en la ciudad de General Roca, Río Negro. “En el mundo no existe la energía barata. Estábamos en una burbuja respecto de los costos energéticos y hoy se están sincerando. Las pymes nos adaptaremos lo más rápido posible a las nuevas estructuras de costos junto con la gestión eficiente de los recursos”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González. Rusen, González y Bouille en la inauguración del proyecto En la sede de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca (CAIC), CAME, UE y Fundación Bariloche inauguraron una alianza tripartita que se propone acercar herramientas a las pymes de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para mejorar su gestión energética, con reducción de costos, mejora de la competitividad y agregado de valor a partir de la adopción de una política que optimice el uso de recursos naturales e impacte positivamente en la comunidad de la Patagonia. En ese sentido, el director del Departamento de Ambiente y Desarrollo de Fundación Bariloche y coordinador general del proyecto, Daniel Bouille, destacó que la institución que representa es patagónica en su origen y que la participación en el programa conjunto es revivir ese comienzo. “Las redes de aprendizaje que desarrollaremos colaborarán en mejorar la competitividad de las pymes regionales, mitigarán el cambio climático y ayudarán en el impulso de sus exportaciones y en la creación de empleo verde”, destacó. Asimismo, la oficial de proyectos de cooperación de la UE para la Argentina, Miruna Rusen, explicó que “a partir de esta iniciativa cofinanciada por la Unión Europea las pymes de la Patagonia agregarán valor con un claro beneficio para las comunidades regionales. La creación de las redes de aprendizaje en cuestión de energía promoverá a las pequeñas y medianas empresas de la industria y los servicios. Además, se las acompañará en todo el proceso de transición energética”. El objetivo del proyecto es crear Redes de Aprendizaje (RdA) en gestión de la energía. Esta metodología permitirá promover, en las pymes del sector industrial y de los servicios, la gestión y el uso eficiente de los recursos mediante actividades de capacitación y el apoyo técnico de expertos internacionales. Además, estas acciones contribuirán a la capacitación de profesionales afines al sector energético a partir del dictado de talleres para gestores y auditores energéticos. En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas están perdiendo la posibilidad de alcanzar valores de ahorro energético que van del 10 al 25%. Esto se debe a causas como la falta de acceso a la información o conocimiento sobre las oportunidades de mejora; falta de capacidades técnicas disponibles para gestionar correctamente la energía; falta de recambio tecnológico e implementación de buenas prácticas de bajo o nulo costo en sus empresas. Entre los beneficios que alcanzarán las empresas patagónicas se destacan: reducción de costos; mejoramiento de los procesos de producción y su competitividad; el acceso a nuevos mercados mejorando también el uso de los recursos naturales; impacto positivo en la cadena de valor generando más empleo y diversificando actividades conexas, entre otras. “Este proyecto ya se realizó en el NOA y nos parecía fundamental hacerlo en el sur de nuestro país. La Unión Europea confía en la representatividad que tiene CAME en toda la Argentina. La mejor manera para salir adelante es con el sector privado acompañado por el sector público. La Patagonia es un punto de interés para el país, la región y todo el mundo”, finalizó González. Participaron también del evento el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, Walter Sequeira; la titular de la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, Claudia Fernández; el presidente de la Federación de Empresas y Entidades Bariloche (FEEBA), Leonardo Marcasciano; la titular de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Miriam Giorgia; la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), Graciela Bejar; el titular de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), Fernando Zurita; el presidente de CAIC, Miguel Grasso; el titular de la Cámara de Comercio de Villa Regina, Walter Fiore; el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele; el secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro; la secretaria de Desarrollo Productivo y Pyme de Tierra del Fuego, Carolina Hernández; el director de Desarrollo Industrial de La Pampa, Alex Rodrigo, entre otros funcionarios y legisladores de la provincias de la Patagonia. Cabe destacar que el proyecto tendrá una duración de 3 años y que en los próximos meses desembarcará en La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto al Bloque Patagónico de CAME, las federaciones y cámaras provinciales y pequeñas y medianas empresas de la región.