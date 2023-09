EN EL BARRIO EMERENCIANO SIGUEN CREYENDO QUE ES PRIVADO: NO PERMITIERON A PATRICIA BULLRICH RECORRERLO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Momento insólito y violento protagonizaron vecinas defensoras de la familia Sena, cuyos integrantes están imputados por el brutal y doloroso femicidio de Cecilia Strzyzowski. No le permitieron a Patricia Bullirch recorrer el barrio que lleva el nombre del dirigente piquetero, se adjudicaron la propiedad del lugar y la insultaron.

Luego de la victoria de Leandro Zdero, Bullrich continuó su estadía en Resistencia y antes de encabezar una conferencia de prensa visitó el barrio que tiene varios edificios públicos intervenidos por diversas irregularidades. Allí ya la esperaban vecinas con celular en mano para impedir que la candidata pueda hacer lo que cualquier persona debería poder hacer: caminar libremente por espacios públicos.

«Hasta ahí no más», comenzó una vecina, jactándose del derecho de poder restringir la libertad de tránsito de Bullrich y las personas que la acompañaban. «Yo soy libre para estar en mi patria como quiera», le contestó.

Con la prepotencia que la caracteriza, Alicia Pelizardi empezó a subir la voz diciendo «acá no señora». «Usted no es dueña de un barrio», le dijo la dirigente de JxC y la piquetera le respondió «¿cómo que no?».

«Este barrio es de todos los argentinos, no de ustedes. Quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano», dijo Bullirch y Pelizardi empezó a gritar: «Usted también es una asesina y está libre. También es una asesina ¿dónde está Santiago Maldonado?». Otras vecinas agregaban: «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra».

«Mandese a mudar de acá, no tiene nada que hacer, raje. De nuestro barrio somos dueños. Nosotros no le votamos, vieja borracha», continuó la violenta mujer.

En la conferencia de prensa, Bullirch contó: «Estuve hoy en el barrio Emerenciano Sena, que no merece llevar el nombre de un barrio del Chaco, y es importante porque muchas veces las cosas que pasan en muchas provincias argentinas las tienen que conocer todos los argentinos. Acá como bien dijo Leandro, había y todavía subsiste un Estado paralelo que al igual que Milagro Salas en Jujuy, que Gerardo Morales lo combatió con mucha claridad, acá explotó de la peor manera».

«Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, estaba muy contenta que Leandro Zdero y Silvana hubiesen ganado, estaban felices diciendo que iban a poder lograr vivir mejor y un grupo que evidentemente estaba todavía alineado que me dijo ´acá no se puede pisar» y yo dije que no hay milímetro de la argentina que yo no pueda pisar», concluyó.

