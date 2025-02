EN CONTRAPOSICIÓN AL GOBIERNO, VICTORIA VILLARRUEL DEDICÓ SU «PENSAMIENTO Y ORACIONES» AL PAPA

Mientras cultiva un perfil bajo en la polémica de Javier con las criptomonedas, la Vicepresidente compartió la publicación de una cuenta de X con un video con imágenes de su visita al Vaticano en octubre del año pasado, que incluyó una entrevista con el Papa.

«En estos momentos difíciles para el papa Francisco, nuestro pensamiento y oraciones están con él, deseándole una pronta recuperación. Recordamos su cálido encuentro con la vicepresidente», se lee en el mensaje de la cuenta de X creada por admiradores de Victoria Villarruel que la vice de Javier Milei no dudó en compartir.

Victoria Villarruel mantiene su propia agenda

Sin la presión de necesitar verse en los medios, Victoria Villarruel parece abocada a lo que fue la agenda del Senado -del cual es titular- durante las sesiones extraordinarias, y evitó respaldar a su compañero de fórmula, Javier Milei, en medio de la polémica por la estafa con la criptomoneda $Libra.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló al respecto que «las declaraciones o no que puedan hacer terceros es una responsabilidad y cuestión de los terceros» y agregó que «si Villarruel no se manifestó, no habrá sentido la necesidad de hacerlo, o lo hará más adelante, o no, no lo sé».

«Es una buena pregunta para que se la trasmitan a ella, no tenemos por qué opinar sobre lo que hagan los demás«, expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.