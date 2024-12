EN COLONIAS UNIDAS, EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL ACTO POR EL 90 ANIVERSARIO DE LA EEP N°222 “ENRIQUE DE VEDIA”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El primer mandatario provincial celebró la gestión de los directivos escolares, entregó equipamientos y mobiliarios aportados por Lotería Chaqueña y el Ministerio de Educación, además de 16 bicicletas “recuperadas de la corrupción”, destinadas a alumnos que viven más alejados de la Institución.

El gobernador Leandro Zdero acompañó en Colonia Elisa el acto por el 90º aniversario de la Escuela de Educación Primaria Nº222 “Enrique de Vedia”, en el marco del cual, entregó equipamientos, mobiliario y bicicletas “recuperadas”, aportados por Lotería Chaqueña, el Ministerio de Educación, y el Equipo de Gestión Social de Gobernación, respectivamente.

Acompañado también por la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y la directora de Gestión Educativa 1, Mirtha Candia y con la presencia de la Araceli Sanz directora de la institución, Zdero ratificó que “apostar a la educación es apostar al futuro de la provincia, es realmente a dar vuelta a la página”, felicitando, a su vez, la labor de los directivos y el personal de la EEP N° 222.

En esa línea, hizo referencia al “cambio de paradigma” para la educación, marcado desde el inicio de su gestión, vinculándolo a “un nuevo tiempo” y celebrando la posibilidad de haber cumplido con los días de clases, con la promoción de la lectura y con los docentes. “Los resultados no se van a ver de la noche a la mañana. Los resultados se van a ver en el tiempo”, afirmó el gobernador, acompañado de la intendente Alicia Leiva.

“Creemos que hoy la escuela tiene que estar abierta, por eso también trabajamos sobre el concepto Aula. Hay que ir a la escuela porque a ese chico que va a estudiar, la única posibilidad de futuro muchas veces se la da la escuela pública. Es lo que nosotros abrazamos, porque ese concepto tiene sentido si los chicos aprenden. A esto es algo así como un rezo laico a nuestras acciones permanentes, a nuestro norte que marca esa acción”, finalizó.

Herramientas para la educación

El gobernador entregó elementos aportados por Lotería Chaqueña. En tanto que, a través de la cartera educativa se entregaron 30 pupitres y sillas, 100 sillas plásticas, y 10 ventiladores de pared.

Además, el equipo de Gestión Social de Gobernación, aportó 16 bicicletas “recuperadas de la corrupción”, destinadas a niños de diferentes edades que cursan en distintos grados y que viven alejados de la institución escolar. Al respecto, Zdero destacó: “Para nosotros eso es un gesto, haber recuperado de la corrupción y darles a chicos que necesitan. Realmente hay que hacerlo, no hay que declamar estas cuestiones, no se tiene que transformar en un gesto, tiene que transformarse en un hecho”.

“Explota el corazón de alegría poder darle una solución a alguien que por ahí necesita para venir a la escuela. Quizás no alcanza para todos, pero también en la gestualidad se construyen ejemplos”, finalizó el mandatario.

Del lado de la educación, más allá de los colores políticos

Por su parte, la directora de la EEP, Araceli Sanz agradeció, por un lado, la presencia del Primer Mandatario Provincial, destacando que “hace años no tuvimos visita de gobernadores” y, por el otro “todo lo que nos aportaron para la escuela, que necesitábamos realmente”.

