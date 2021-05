EN 2020, SE COMETIÓ UN FEMICIDIO DIRECTO CADA 35 HORAS: EN CHACO, 12 MUJERES FUERON ASESINADAS

El primer año de la pandemia se cobró la vida de una mujer a manos de un hombre cada 35 horas en Argentina, de acuerdo con el relevamiento de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación: Chaco registró 12 femicidios directos y uno vinculado.

La actualización del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, difundida hoy, revela que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, hubo 287 víctimas letales de violencia de género (251 víctimas directas y, al menos, 36 vinculadas). Esto arroja un promedio de 1 femicidio directo cada 35 horas.

El registro identificó también que los domingos de 2020 fueron los días que se cometieron más femicidios. En promedio, un femicidio cada domingo. La mayoría de los casos (56 %) sucedieron entre la noche y la madrugada. A diferencia de otros años, abril fue el mes pico con 27 casos, aunque la cantidad total de casos se mantuvo estable entre 2019 y 2020. Por otro lado, se registraron 20 femicidios directos múltiples.

En el 84 % de los casos, la víctima conocía al sujeto, que en el 59 % era pareja o expareja, y en el 48 % convivían. Del total, 24 eran niñas o adolescentes y el 11 % tenía 60 años o más, mientras que más de 1 de cada 4 víctimas tenía entre 35 y 44 años (26%). Al menos 5 eran personas con discapacidad, 6 estaban embarazadas, 20 eran migrantes internacionales, 13 estaban en situación de prostitución, 2 eran indígenas o descendientes de pueblos originarios o indígenas y 5 estaban en situación de calle. Al menos 27 se encontraban desaparecidas o extraviadas. Sobre el total de las víctimas de femicidio directo informadas, había al menos 216 niños, niñas y adolescentes que estaban a cargo de ellas.

El 63 % de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que al menos 14 personas contaban con medidas de protección vigentes al momento del hecho. En el 32 % de los casos, el medio comisivo del femicidio fue la fuerza física, en el 26 %, armas blancas y en el 18 % se trató de armas de fuego.

Se identificó al 96 % de los sujetos activos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2020, el 17 % falleció (15 % por suicidio), el 68 % estaba privado de la libertad con causas en trámite o condena, el 8 % se encontraba en libertad y el restante 3 % se encontraba en otras situaciones o no se contaba con datos.

LOS FEMICIDIOS EN CHACO

En Chaco, al momento del cierre del relevamiento (el 31 de diciembre de 2020), se registraron 13 causas judiciales en las cuales se investigaban los femicidios de 12 víctimas directas y de una víctima de femicidio vinculado con 15 sujetos activos identificados. Cabe destacar que en una de las causas había tres sujetos activos identificados.

La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres fue 1,97. Esto equivale a 1 femicidio directo cada 50.846 mujeres.

Como se observa en el mapa, en cada uno de los siguientes departamentos ocurrieron dos femicidios directos, todos en zonas urbanas: General Belgrano (Corzuela); San Fernando (Resistencia y Puerto Vilelas), Libertador General San Martín (Pampa del Indio y de San Martín), y Sargento Cabral (Las Garcitas y de Colonia Elisa). Luego, en Plaza, Sáenz Peña, Castelli y San Bernardo se registró un femicidio directo en cada una, todos ellos en zonas urbanas.

Las 12 víctimas directas de femicidio eran mujeres cis y la edad se concentra entre los 18 y los 44 años, con cuatro casos en cada grupo etario (de 18 a 24 años; de 25 a 34 años y de 35 a 44 años).

El informe señala además que al menos una de las víctimas directas de femicidio era migrante interprovincial y al menos una era indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios.

En tanto, se reportaron 4 niñas, niños o adolescentes a cargo de las víctimas directas de femicidio. No se obtuvieron datos al respecto para 10 víctimas

En cuanto a los vínculos entre las 12 víctimas directas de femicidio y los 14 sujetos activos, en 6 casos se trataba de vínculos de pareja y en 3 de expareja. En otros 4 casos la víctima directa de femicidio y el sujeto activo mantenían “otro tipo de vínculo” (en 1 caso eran amigos y en otros 3 vecinos). En el vínculo restante el sujeto activo y la víctima eran familiares (hijo de la víctima).

Por lo tanto, en la totalidad de los 14 casos existía vínculo previo entre la víctima directa de femicidio y el sujeto activo. Por su parte, 5 convivían con la víctima al momento del hecho, 5 no convivían, y no hay datos al respecto para los restantes 4 vínculos.

Con relación a los hechos previos de violencia de género, surge que al menos en 2 casos no se registraron hechos previos de violencia. “Es importante no perder de vista que no se pudo obtener información sobre hechos previos de violencia para 12 casos”, indica el relevamiento de la Justicia.

En cuanto a las medidas judiciales de protección, se notificó que al menos en 3 casos las víctimas no habían solicitado medidas de protección. Pero no se obtuvieron datos para el resto de las 9 víctimas directas de femicidio.

Al menos 2 hombres pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 1 a la policía provincial y el otro a las fuerzas armadas, específicamente al Ejército. De ellos, al menos 1 se encontraba en actividad -el policía provincial-, mientras que para el restante no se obtuvieron datos sobre su situación.

Dado que tres de los femicidas se suicidaron luego de cometido el hecho, se extinguió la acción penal y la causa judicial fue archivada. Además, 1 sujeto activo murió por otro motivo por lo que también se extinguió la acción penal con archivo de la causa.

En tanto, hasta diciembre de 2020, siete hombres se encontraban privados de la libertad alojados en unidad carcelaria: 4 en etapa de investigación y 3 en etapa de juicio. Luego, 1 sujeto activo se encontraba en libertad con causa en etapa de investigación. En el caso de los dos sujetos activos restantes, eran personas de 16 y 17 años que se encontraban privados de la libertad con causa en etapa de investigación.

En síntesis, las 12 causas judiciales en análisis, 4 habían sido archivadas; y 8 continuaban en proceso judicial: 5 en etapa de investigación y 3 en etapa de juicio.

En cuanto al análisis de los vínculos entre víctimas y victimarios, se observa que 10 de los 12 femicidios con víctimas directas ocurrieron en un contexto de violencia doméstica, según la definición de la Ley N° 26.485.

El medio empleado para cometer el femicidio de 2 víctimas directas fue el uso de armas de fuego: 1 reglamentaria por pertenecer a las fuerzas de seguridad y 1 sin datos sobre la autorización para su uso. En otros 6 casos se emplearon armas blancas y en 5 la fuerza física (golpes, asfixia y ahorcamiento). Cabe advertir que en un mismo hecho pudieron haberse utilizado más de un medio comisivo.

En cuanto al lugar de ocurrencia, la mayoría de los hechos sucedieron dentro de una vivienda: 1 en la vivienda de la víctima, 3 en la vivienda compartida entre la víctima y el sujeto activo, y 4 en otra vivienda. Además, se reportó que 4 hechos ocurrieron en el espacio público, describiéndolos en 3 casos como “vía pública” y en el restante como “pastizales cercanos a un curso de agua”.

Relacionado