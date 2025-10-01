EMPLEADAS DOMÉSTICAS: QUÉ MONTOS CORRESPONDEN EN OCTUBRE 2025 PARA EL BÁSICO POR CONVENIO
Todas las categorías del personal doméstico están desactualizadas, pero sirven de referencia para aplicar los porcentajes de aumentos para salarios en blanco.
- De 0 a 12 horas: $ 4.000
- De 12 a 16 horas: $ 6.000
- Más de 16 horas y personal sin retiro: $ 9.500
Primera categoría:
Supervisor/a (que coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo).
Con retiro:
Hora: $3683,21
Mensual: $459.471,73
Sin retiro:
Hora: $4034,05
Mensual: $511.800,22
Segunda categoría:
Personal para tareas específicas (cocinero/a, o cualquier puesto que requiera especial idoneidad del personal para realizar la tarea).
Con retiro:
Hora: $3487,00
Mensual: $426.875,19
Sin retiro:
Hora: $3822,91
Mensual: $475.184,56
Tercera categoría:
Caseros/as (personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo).
Hora: $3293,99
Mensual: $416.485,63
Cuarta categoría:
Asistencia y cuidado de personas (quienes cumplen tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes o adultos mayores).
Con retiro:
Hora: $3293,99
Mensual: $416.485,63
Sin retiro:
Hora: $3683,21
Mensual: $464.129,59
Quinta categoría:
Personal para tareas generales (incluye la prestación de servicios de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y cualquier tarea típica del hogar).
Con retiro:
Hora $3052,99
Mensual: $374.541,36
Sin retiro:
Hora: $3293,99
Mensual: $416.485,63