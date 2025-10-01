Empleadas domésticas: qué montos corresponden en octubre 2025 para el básico por convenio

Los salarios de octubre para el personal de casas particulares -a pagarse en noviembre- quedaron prácticamente idénticos a los percibidos en septiembre, dado que la grilla acordada entre las organizaciones que nuclean a las empleadas domésticas y homologada por el Ministerio de Trabajo en julio de 2025.

Justamente desde mediados de año se pagó un bono en tramos pero no se aplicaron aumentos formales, y la grilla actual está por debajo del millón de pesos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que precisa una familia tipo para no caer en la pobreza.

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) publicó en julio de este año la grilla que sigue vigente y que regirá los salarios de octubre, además del pago de un bono a cuenta del empleador.

Ese bono se paga en octubre a las empleadas domésticas de acuerdo a las horas trabajadas en una casa:

De 0 a 12 horas: $ 4.000

De 12 a 16 horas: $ 6.000

Más de 16 horas y personal sin retiro: $ 9.500