ELECCIONES EN CHILE: UNA CANDIDATA COMUNISTA BUSCA EVITAR UN GIRO IDEOLÓGICO HACIA LA DERECHA PINOCHETISTA

Una candidata comunista y tres postulantes de la derecha pinochetista y liberal buscarán este domingo llegar al balotaje para suceder al presidente izquierdista Gabriel Boric, en unas históricas elecciones que por primera vez serán obligatorias para mayores de 18 años en Chile.

Todas las encuestas dan como amplios favoritos para llegar a una segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre, a la candidata oficialista y militante del Partido Comunista Jeanette Jara y al postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast, considerado el más radical entre los aspirantes del espacio de centroderecha.

En un plano más alejado se ubican la exministra y actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hija de un jerarca de la dictadura de Augusto Pinochet y candidata de la coalición Chile Vamos, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

Ninguno de estos cuatro postulantes, de los ocho que participan en los comicios, tiene posibilidades reales de alcanzar el 50% más uno de los votos necesarios para ser electo presidente en primera vuelta, según coinciden distintos sondeos divulgados en las últimas semanas.

Los restantes candidatos son Franco Parisi, del populista Partido de la Gente, de centroderecha; y los “independientes” Marco Enríquez-Ominami (izquierda), el extitular de la Federación de Fútbol de Chile Harold Mayne-Nicholls, y el dirigente Eduardo Artés, miembro del Partido Comunista Acción Proletaria.

Chile se prepara para dar un drástico giro a la derecha

El ganador de estas elecciones, que se dirimirán en un balotaje según todas las previsiones, asumirá el gobierno el 11 de marzo en reemplazo de Boric. La Constitución chilena le prohíbe al presidente optar por una reelección inmediata.

En un escenario dominado por un fuerte descontento social, un notorio aumento de la inseguridad y un debate caliente sobre el futuro de la migración, Chile se prepara para dar un brusco giro ideológico a la derecha.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Franco Parisi del Partido del Pueblo; Jeannette Jara de la coalición Unidad por Chile; Marco Enriquez-Ominami del Partido Progresista; Johannes Kaiser del Partido Libertario Nacional; José Antonio Kast del Partido Republicano; Eduardo Artes del Partido Acción Proletaria; Evelyn Matthei de la coalición Chile Vamos y el independiente Harold Mayne-Nicholls gesticulan antes de un debate previo a las elecciones generales, en Santiago de Chile, el lunes 10 de noviembre de 2025. (Foto AP/Esteban Félix)

“Gana la derecha la presidencia, y esa elección se decide este domingo. Como la izquierda no tiene posibilidades de ganar en un balotaje, el (candidato) que llegue primero de la derecha será elegido en segunda vuelta”, dijo a TN la analista chilena Marta Lagos, fundadora de la cosultora Latinobarómetro y la encuestadora MORI Chile.

Todas las encuestas sostienen que Jara, una dirigente muy cercana a Boric, será la candidata más votada este domingo, pero los mismos sondeos vaticinan que perdería ante cualquiera de los tres candidatos de la derecha en una segunda vuelta, que se descuenta.

“Esta mano ya se jugó. Chile se corre a la derecha, muy probablemente a la extrema derecha. Hay tres candidatos (de centroderecha) que suman en conjunto más del 50%. Ellos son Kast, Kaiser y Matthei. Hay quienes lo dan empatado, y otros dicen que gana Kast», dijo Lagos.

El analista chileno Ascanio Cavallo dijo a TN que Jara tiene “muy bajas posibilidades” de imponerse en un eventual balotaje.

“Los tres candidatos de derecha marcan cerca de un 60% en conjunto. El gobierno bordea, en sus mejores momentos, el 30% de aprobación”, afirmó.

En ese escenario, Kast se perfila como el gran favorito en un contexto donde la seguridad, la economía, la inmigración y el trabajo acaparan las mayores preocupaciones del electorado. “Son los temas en los que el actual gobierno se ha mostrado más deficitario o tardío”, dijo Cavallo.

Para Lagos, Kast está ubicado “mucho más a la derecha que (el fallecido expresidente Sebastián) Piñera”. Será su tercer intento de llegar a la presidencia. En las últimas elecciones de 2021, ganó la primera vuelta, pero finalmente perdió con Boric el balotaje.

Kast encarna hoy la opción más dura de la derecha, con un discurso centrado en el férreo combate contra la inseguridad, la lucha contra la inmigración ilegal y un fuerte rechazo al matrimonio igualitario y el feminismo. Además, ha tenido una posición complaciente con la dictadura, del mismo modo que admira a Donald Trump y se muestra cercano al movimiento español Vox, de derecha radical.

En las últimas elecciones llegó a asegurar que, si estuviera vivo, Pinochet votaría por él.

Su mayor rival en el espacio de centroderecha es Evelyn Matthei, hija del exministro de la dictadura Fernando Matthei, miembro de la junta militar de Pinochet y excomandante en jefe de la Fuerza Aérea. Si bien tiene un perfil más moderado, la también exdiputada protagonizó una fuerte polémica cuando avaló los crímenes durante el primer período del régimen militar.

“Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa. Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba”, dijo Matthel.

El tercer aspirante de la derecha chilena, Johannes Kaiser, sueña con aplicar un modelo económico cercano al de Javier Milei con una agenda de desregulación y reducción del gasto estatal. Además, se define como reaccionario y es un férreo defensor de la dictadura.

Desde la oficialista coalición Unidad por Chile, Jara se ha empeñado en mostrarse como una dirigente moderada para no ahuyentar el voto de centro por su militancia en el Partido Comunista, pero el fuerte descontento social que reina en el país le quita posibilidades en una eventual segunda vuelta.

Lagos dijo que, además de tener un futuro presidente de derecha, ese espacio tendrá “mayoría absoluta” en ambas cámaras del Congreso.

Este domingo más de 15,7 millones de electores están habilitados para elegir al nuevo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales responsables de la administración territorial.

En ese escenario, Chile se encamina a dar un brusco giro ideológico tras cuatro años de gobierno de izquierda, redefiniendo una vez más el mapa político de la región.