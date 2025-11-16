ELECCIONES EN CHILE: OCHO CANDIDATOS BUSCAN LA PRESIDENCIA, EN EL REGRESO DEL VOTO OBLIGATORIO

Entre los ocho candidatos que compiten por la Presidencia de Chile , los principales favoritos son:

La abogada Jeannette Jara , de 51 años , integra el Partido Comunista y es la postulante de la coalición gobernante. Encabezó las encuestas, aunque carga con dos desafíos importantes: la baja popularidad del presidente Gabriel Boric , que no puede buscar la reelección, y las resistencias históricas hacia su partido.

Ejerció el cargo de Ministra del Trabajo y Previsión Social durante la gestión de Boric. Durante su campaña propuso elevar el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales y expandir la presencia estatal en la industria del litio. También puso el foco en la seguridad, comprometiéndose a modernizar a las fuerzas policiales y construir nuevas cárceles.

Jeannette Jara y José Antonio Kast son los principales candidatos.

José Antonio Kast

El abogado José Antonio Kast, de 59 años, vuelve a intentarlo tras haber perdido la segunda vuelta de 2021 frente a Boric. Fundador del Partido Republicano, impulsó un programa centrado en la inmigración irregular y la seguridad interna, con planes para deportaciones masivas y la creación de prisiones de máxima seguridad.

Su historia familiar reapareció como crítica: su padre, oficial alemán que emigró tras la Segunda Guerra Mundial, perteneció al Partido Nazi, un dato que perjudicó su candidatura anterior, al igual que el rol de su hermano como ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Juan Kaisar

El congresista Juan Kaisar, de 49 años, compartió en el pasado militancia con Kast en el Partido Republicano, pero se distanció para fundar el Partido Libertario Nacional. Con base en una presencia digital como youtuber, presentó un programa que propone cerrar la frontera con Bolivia, deportar a El Salvador a inmigrantes con antecedentes penales, reducir en profundidad el gasto público y achicar el tamaño del Estado.

Kaisar además planteó que Chile debía retirarse tanto de la Corte Regional de Derechos Humanos como del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Una de sus promesas más controversiales fue la de indultar a los exagentes de la dictadura presos por delitos de lesa humanidad.

Evelyn Matthei

La economista Evelyn Matthei, de 72 años, llegó a esta elección como una figura fuerte de la derecha moderada, aunque perdió impulso con el correr de los meses. Fue alcaldesa, ministra de Trabajo y candidata presidencial en 2013, cuando obtuvo el 38% y cayó ante Michelle Bachelet. Tuvo experiencia ejecutiva como alcaldesa de Providencia.