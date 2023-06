ELECCIONES 2023: ¿QUÉ PASA SI NO VOTO EN LAS PASO?

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se definirán los candidatos para las elecciones del 17 de septiembre.

En este fin de semana XXL, los chaqueños votaremos a los candidatos definitivos que irán a las elecciones generales del 17 de septiembre, donde se votarán los cargos de gobernador, vicegobernador, 16 diputados provinciales y sus respectivos suplentes.

Además, se modificarán los cargos de intendentes y autoridades de concejos municipales. En el caso de una hipotética segunda vuelta, los comicios se llevarán a cabo el 8 de octubre.

En primera instancia, las personas que no asistan a las elecciones en Chaco deberán justificar su ausencia en un lapso de 60 días antes las autoridades provinciales.

En caso de no presentar los debidos argumentos, la Justicia Electoral multará económicamente al ciudadano, quien automáticamente integrará el Registro de Infractores al Deber de Votar, un sistema -similar al que cuenta el gobierno nacional para las elecciones generales- que aglutina a aquellos posibles votantes que hayan cometido alguna infracción en el proceso electoral.

Según el Código Electoral Nacional se impondrá una multa de $ 50 al infractor. El infractor es cualquier elector de entre 18 y 70 años que no haya emitido su voto ni acreditado una causal válida para su omisión.

La multa no es única sanción para quienes no voten en las PASO. Los infractores que no paguen la sanción tendrán consecuencias legales. Las personas que no paguen la multa por no votar, no podrán realizar gestiones o trámites durante un año en organismos estatales.

Uno de los trámites obstruidos puede ser la renovación de un pasaporte o registro de conducir, y en el caso de faltar a las elecciones generales la sanción tendrá un costo de $ 100.

DÓNDE VOTO

Si todavía no sabes dónde votar, lo podés consultar ingresando en la página web oficial del Tribunal Electoral o consultar en el siguiente link: https://padron.electoralchaco.gob.ar/consulta/#/.

Los únicos datos necesarios que se deben ingresar son: el número de documento, seleccionar un género y cliquear la opción «No soy un robot».

