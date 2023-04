ELECCIONES 2023: MARTÍNEZ CONFIRMÓ QUE UNA MUJER LO ACOMPAÑARÁ EN LA FÓRMULA PARA COMPETIR POR LA GOBERNACIÓN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En rueda de prensa, el candidato a gobernador del Chaco por la Corriente de Expresión Renovada (CER), Gustavo Martínez, adelantó que una mujer lo acompañará en la fórmula para las elecciones provinciales. El nombre se dará a conocer este lunes 24 de abril, mientras que el miércoles 26 anunciará la propuesta para la intendencia de Resistencia.

«El miércoles presentamos oficialmente en el Tribunal Electoral nuestras alianzas, que solo sirvió para ratificar lo que veníamos manejando, más la incorporación del Partido Socialista», indicó Gustavo Martínez.

Destacó que «el frente CER está compuesto de 6 partidos políticos y tres agrupaciones que están tramitando sus personerías jurídicas».

«Quiero transmitir a todos los componentes que participan de esta corriente, que tenemos la particularidad de que brindamos la posibilidad que se sumen dirigentes de distintos partidos que integran otros frentes», subrayó.

Con respecto a esta ratificación de participar con espacio propio, dijo que «el 29 de abril, el frente CER tendrá candidatos en todas las categorías en todo el Chaco, incluso contamos con 97 listas locales de distintas corrientes, hasta tendremos 2 y 3 precandidatos en algunos municipios».

En ese contexto, dejó en claro que «la Corriente de Expresión Renovada es un espacio abierto y con una forma de actuar muy singular».

«Es el único que permitió que las minorías participen con sistema D´hondt, que da la posibilidad que tengan participación hacia las generales, no solo de los dos primeros, no como antes que les exigíamos un piso alto», observó.

LA MIRADA POLÍTICA

En otro orden, el jefe comunal de Resistencia reflexionó de la actualidad política, señalando que «a muchos vecinos de cada municipio les llegan diciéndole que no confíen, que habrá arreglos, que no se presenten, por eso es importante que tengan confianza, la política antigua los va a presionar para que no participen».

«Vamos a participar con 140 listas locales en los 70 municipios de la provincia, y que tendrá su correlato en la lista de diputados y en la fórmula de gobierno», agregó.

«Construiremos algo que permita que en este 2023 el Chaco cambie algunas cosas en la política pública, la visión del rol y la forma de administrar el Estado, dejar atrás al Establishment, a los que están hace tiempo y que quieren hacer creer que es imposible cambiar, que quién la hará porque le conviene al que está y así seguir manejada«, objetó.

LOS NOMBRES QUE FALTAN

Para cerrar, Martínez adelantó: «El lunes anunciaré a la persona que me acompañará en la fórmula para la gobernación, es una chaqueña del interior provincial y el miércoles que viene daré a conocer la propuesta del CER para la intendencia de Resistencia».

