EL TALLER DE RECICLADO PREPARA LA ORNAMENTACIÓN PARA VESTIR DE FIESTA LA CIUDAD

En vísperas de las fiestas de fin de año, el Taller de Reciclado Municipal trabaja intensamente en la elaboración y acondicionamiento de la ornamentación que embellecerá distintos espacios públicos de la ciudad. 🌟

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el secretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benitez , visitó las instalaciones del taller donde, junto a los talleristas, proyectaron y coordinaron los trabajos destinados a vestir de fiesta la ciudad. 🎅🤶

Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida por la plaza central 🌳, donde se avanza en los preparativos y la distribución de los adornos que formarán parte del embellecimiento general con motivo de las celebraciones de fin de año. 🎁

>“Queremos que nuestra ciudad refleje el espíritu navideño. Venimos ampliando los espacios decorados, reacondicionando adornos de años anteriores y sumando nuevas creaciones que aporten color, alegría y esperanza en esta época tan especial”, expresó Benítez. 💬

El equipo del Taller de Reciclado recibió con entusiasmo la visita del jefe comunal, valorando su presencia y el interés demostrado por acompañar de cerca el desarrollo de este proyecto que combina creatividad, compromiso en torno a las celebraciones de fin de año.

