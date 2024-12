EL TAJANTE DESCARGO DE MAURO ICARDI TRAS LAS DECLARACIONES DE WANDA NARA EN EL PROGRAMA DE SUSANA

Aunque iniciaron los trámites de divorcio consensuadamente antes de su lesión, los cruces por supuestos terceros en discordia y los desalojos no tardaron en llegar. Por ende, después de las polémicas acusaciones que hizo la empresaria contra él en un reconocido programa de televisión, el delantero del Galatasaray estalló en sus redes sociales y publicó un tajante comunicado en el que le advirtió que tendrá que probar todo lo que contó en la Justicia.

«Te victimizaste después de haberte jactado ante los periodistas que criticas de contarles que me engañaste a mí y a tus hijas desde hace tres años. Aseveraste ser infiel, vos lo afirmaste», lanzó el futbolista. Inmediatamente, redobló la apuesta. «Te olvidas que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos creyendo que estabas trabajando vos estabas viviendo una doble vida«, acusó.

Segundos después, se refirió a la primera infidelidad que saltó a la luz en 2021, momento en el que todo el mundo supo que él mantuvo un vínculo con una actriz. «Yo cometí un error y te lo dije primero a vos«, reconoció. Acto seguido, comparó: «Pudiste elegir, te di la chance. Vos elegiste fingir demencia y seguir (con el matrimonio) porque nadie te obligó. Qué te llevo a quedarte y tener doble vida no lo sé«.

2024. Mauro Icardi en los Martín Fierro con Wanda Nara. (Instagram Wanda Nara)

Luego, apuntó contra su ex esposa por haber dicho que él la amenazó en reiteradas ocasiones. «Nunca cacé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrar en la Justicia. Injuriás y difamás, sos una excelente actriz. Se te cayó la careta. Mostraste chats viejos. No me interesas ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie. Mentiras y más mentiras», sentenció.

Por último, el ex París Saint Germain se refirió a su futuro cercano y dejó en claro que no dejará que se siga hablando de él a la ligera. «Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión. No mostrás nada porque no existe. Siempre mostrás lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué hacés cuando la Justicia ‘pericie’ pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con IA«, finalizó.

Qué dijo Wanda Nara sobre Mauro Icardi en el programa de Susana Giménez

Wanda Nara se presentó en el programa de Susana Giménez, conductora de televisión a la que le prometió contar cada detalle de su separación con Mauro Icardi. A lo largo de la nota, la empresaria mostró algunos chats que habría tenido con su ex marido y reveló detalles de la primera separación que vivieron cuando descubrió que él había tenido un vínculo con una actriz. A su vez, se jactó de haber sido amenazada y apuntó contra el hombre del Galatasaray por perseguirla.

«Voy a empezar por el principio, por lo más feo. Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá. A raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos. Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio», contextualizó.

Siguiendo la misma línea, amplió: «Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100%. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso. Como mujer (la infidelidad) me hizo un quiebre«.

Wanda Nara en 2023. (Prensa Telefe)

Desde entonces, la lucha por mantener viva la relación se habría convertido en un calvario. «Él me pidió perdón, negó todo, tratamos de volver a empezar una vida como familia. Y todo el tiempo el reproche de todas esas cosas. Tuvimos idas y vueltas, pero ahí me planté. Hubo muchas situaciones que yo no las tomaba como violentas y cuando vine a Argentina empecé a hacer terapia. Y me decían que naturalizaba cosas que no eran buenas«, reflexionó.