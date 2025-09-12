EL SOSPECHOSO DE ASESINAR A CHARLIE KIRK FUE DETENIDO, SEGÚN DONALD TRUMP
El presidente de Estados Unidos indicó “con un alto grado de certeza” que hallaron al sujeto que buscaban tras el asesinato del activista conservador.
Donald Trump confirmó este viernes que “con un alto grado de certeza” se detuvo al sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk, quien recibió un disparo durante una intervención en un campus universitario de Utah.
“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia“, detalló durante un reportaje con FOX News.
El FBI había ofrecido recompensa y publicado fotos acerca del presunto asesino de Charlie Kirk
Durante el jueves, se conoció que el FBI ofrecía hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar al activista conservador en Utah.
Además, habían publicado imágenes del sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk, en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, remera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.
“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.