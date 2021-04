EL SENTIDO PESAME DE ALBERTO FERNANDEZ TRAS LA MUERTE DE MAURO VIALE

Alberto Fernández despidió a Mauro Viale a través de un sentido mensaje en sus redes sociales (EFE) Alberto Fernández despidió a Mauro Viale a través de un sentido mensaje en sus redes sociales (EFE)

La noticia de la muerte de Mauro Viale causó un profundo impacto entre los argentinos. Entre periodistas y dirigentes políticos, hubo cientos de mensajes expresando el dolor por la pérdida de un referente de la comunicación. Tenía 73 años y murió este domingo luego de sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus.

Luego de enterarse la noticia del fallecimiento de Mauro Viale, Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para despedir al periodista con un sentido mensaje en el que hizo hincapié en su extensa trayectoria.

“Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad” , escribió en su cuenta de Twitter el Jefe de Estado, quien envió sus condolencias a la familia “y a quienes, como yo, lo han querido”.

El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. Dos días después, en la mañana del sábado, se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo. El avance de la enfermedad fue fugaz: ese mismo día fue internado en terapia intensiva por un cuadro de neumonía bilateral. Pese a que sus allegados informaron que el domingo ya se encontraba en una sala común, a las pocas horas se conoció la dura noticia.

Fue el periodista Rolando Graña quien confirmó el fallecimiento de Viale durante la edición de GPS: “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”.

Mauro Viale fue de los periodistas que más horas de su noticiero le dedicó a transmitir a la población la gravedad del avance de la pandemia y la necesidad de reforzar las medidas de cuidado. Ejerció de manera responsable la cobertura de los temas referidos al COVID-19 y en cada entrevista con funcionarios exigía que se tomen medidas pertinentes.

La semana pasada se mostró feliz luego de haber sido inoculado contra el coronavirus. “A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, había dicho en el canal de noticias para el cual trabajaba.

Tras confirmarse la noticia de que contrajo la enfermedad, el infectólogo Javier Farina explicó cómo era la situación de los vacunados. “En realidad, si (Viale) empezó con síntomas hoy y se vacunó hace 48 horas, lo más probable es que el contagio haya sido antes de la vacuna, porque el período de incubación rara vez es menor a los dos días. Pero desde que uno se vacuna hasta que la inmunidad empiece a responder, no pasan menos de 14 días. Y hay que recordar que, igualmente, a pesar de estar vacunado con una o dos dosis y esperar ese tiempo, ninguna vacuna es cien por ciento eficaz para prevenir infecciones”, explicó el médico.

Además de Alberto Fernández, decenas de funcionarios y dirigentes se expresaron a través de sus redes sociales. Uno de los primeros fue Agustín Rossi, Ministro de Defensa. “Lamento el fallecimiento de Mauro Viale. Hoy tenía pautada una entrevista en su programa de radio que fue suspendida por su internacion. Mis condolencias a sus familiares y amigos, escribió en Twitter.

El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, también se sumó a las condolencias: “Enorme pena por el fallecimiento de Mauro Viale. Buena persona y mejor periodista. Siempre respetuoso en las entrevistas a las que me invitó. Cuánta gente querida se está llevando esta terrible pandemia. Mis condolencias a sus seres queridos”.

Mauro Viale con su hijo Jonatan y su nieto (@vialejonatan) Mauro Viale con su hijo Jonatan y su nieto (@vialejonatan)

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño, por su parte, manifestó: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. Jonatan Viale, te envío un fuerte abrazo para vos y toda tu familia”.

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación, también se solidarizó con su familia: “Enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo”

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fue otros de los dirigentes que se expresó al respecto: “Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. ¡Gracias Mauro por el respeto y el profesionalismo de cada día! Un fuerte abrazo a su familia y amigos. Por favor, más que nunca, sigamos cuidándonos”.

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, escribió: “Estoy totalmente conmovido por el fallecimiento de Mauro Viale, un periodista de raza, un maestro del periodismo argentino y una gran persona. Quiero enviar mis condolencias a sus familiares, amigos y especialmente a su hijo”.

También recordó a Viale el ex ministro de Salud, Ginés González García: “Con muchísimo dolor despido a un gran periodista, y mejor AMIGO. Acompaño a toda su familia, en especial a su mujer Leonor y a sus hijos, en este doloroso momento. Hasta siempre querido Mauro”.

