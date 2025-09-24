EL SECRETARIO DEL TESORO DE EE.UU. CONFIRMÓ QUE NEGOCIA CON LA ARGENTINA UN SWAP POR US$20.000 MILLONES

Javier Milei en la declaración conjunta con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada, en abril de 2025. (Foto: Presidencia)

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que está negociando con la Argentina un swap por US$20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

A través de sus redes sociales, el funcionario clave de la administración Trump también aseguró “estar listo” para comprar bonos de la deuda argentina nominados en dólares y hasta otorgar un préstamo directo para evitar mayores sobresaltos financieros y cambiarios en medio de la campaña electoral.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, anticipó Bessent.

El funcionario, quien ayer participó del encuentro entre Milei y Trump y se reencontrará con el presidente argentino en una actividad esta noche, volvió a elogiar al gobierno argentino y enfatizó el “total respaldo” de EE.UU. en el camino “al histórico retorno de la Argentina a la prosperidad”.

“La Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”, remarcó.

Bessent también contó que se contactó con varias empresas norteamericanas que planean inversiones directas en distintos sectores en la Argentina, que condicionó al resultado electoral del 26 de octubre.

Una por una, las medidas de respaldo a la Argentina del gobierno de Trump

En su extenso posteo en X, el secretario del Tesoro de EE.UU. explicó las medidas que la administración Trump tiene listas para asistir a la Argentina.

Swap de monedas:

Compra de bonos de la deuda argentina

Compra de la deuda soberana secundaria