EL SAUZALITO «PRIMERA CAMIONETA RECUPERADA EN ESA LOCALIDAD PERTENECE A VIALIDAD PROVINCIAL, LA TERCERA EN EL DEPARTAMENTO GUEMES»

Hoy viernes al mediodía la Policía del Chaco comisaria de EL SAUZALITO recupero una camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX 4×4, c/blanco, dominio colocado HVJ592, en un taller mecánico, la entrega la realizo la esposa del mecánico, esta camioneta se suma a las dos anteriores recuperadas en la ciudad de Miraflores, la anteriores en manos de dirigentes sociales.

En el impenetrable a voces comentan que hay vehículos dispersos en toda la región, Castelli, Fortín Lavalle, Villa Rio Bermejito, El Espinillo, habría otras en la Jurisdicción de Miraflores, Comandancia Frías, Fortín Belgrano, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, entre otros.

INFORME POLICIAL DE LA TERCERA

= D.Z.I.J.J.C.= SUP. Z. XXI° INT. CRIA. EL SAUZALITO FECHA: 09/02/2024 HORA: 12:30.- CAUSA: LA INSTR. S/INVESTIGACIÓN ACTUADA.- LUGAR: B° Unido – esta.- COORDENADAS: -24.427336, -61.684955

FISC. INT.: Fis. Multifueros M.N. Pompeya a/c Dr. Marcelo O. SOSA.

conforme a las directivas de la Superioridad y siguiendo lineamientos impartidos, personal a/c suscripto viene realizando investigación s/ posibles vehículos Oficiales no entregados y/o restituidos al Gobierno Provincial actual y que puedan encontrarse en el ámbito jurisdiccional esta Dependencia Policial.

En la fecha Movil PT-618 a/c Of. Serv Of Subayte Fernando BALCAZA, en circunstancia encontrarse realizando recorridas p/ Planta Urbana – se apersono la Sra. ZULEMA ADELA GAY (49), Dda., B° Unido – (Criolla), manifestando q/ en patio delanteto su domicilio existe (01) Vehículo Oficial y cual mes Diciembre año 2023 una persona desconocida, había entregado a su concubino HECTOR JAVIER CONCI (Criollo), quien es mecánico y debía repararlo p/ problema inyectores; que desde entonces hasta la fecha no retiro y/o preocupó por este persona alguna, aclarando que el mismo aun continúa c/ este desperfecto mecánico y a los fines evitar inconvenientes desea hacerlo entrega de forma voluntaria a esta Prevención, aclarando además que su concubino se encuentra de viaje desconociendo lugar exacto.



Se puso conocimiento dicha situación Fiscal Turno, el cual dispuso fines preventivos y a los efectos establecer real procedencia rodado y/o propietario se proceda al formal secuestró del vehículo; por tal situación se procedió en legal forma realizándose correspondiente Acta Constatación y Secuestro (1) camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX 4×4, c/blanco, dominio colocado HVJ592, con respectiva llave encendido, s/rueda auxilio, s/batería, s/ gato hidráulico, s/espejo retrovisor lado conductor y s/mica trasera lado dcho., en regular estado de uso y conservación (con desperfecto mecánico). Asimismo, Sra. GAY hizo entrega copias fotostática Documentaciones vehículo en el cual en su Titulo Automotor consta que pertenecen a Vialidad Provincial y bajo Instrumento legal en fecha 14/11/22 dona el rodado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible Pcia.. los cuales luego en fecha 28/11/22 mencionado Ministerio afecta el vehículo al Organismo «Equipo Territorial» localidad El Sauzalito recepcionando Sr. OSCAR SOTO, DNI N° 17.369.669, c/ domicilio planta urbana esta localidad.



Rodado cuestión fue traslado hasta predio esta Unidad Policial quedando al resguardo esta Prevención hasta tanto se establezca real procedencia. Se prosiguen diligencia fines recepcionar Declaracion Testimonial ciudadno Soto conforme directivas Fiscal actuante. Haber lugar ampliaré.

Atte. Subcrio. Pol. Hugo O. PAEZ – Jefe Unidad.-

Relacionado