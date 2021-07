EL SAUZALITO DR FIGUEREDO “LA SITUACION ES MUY PREOCUPANTE, 82 CASOS ACTIVOS, 3 MUERTOS EN LOS ULTIMOS DIAS,15 HISOPADOS HOY”

En la mañana de Pórtico FM 105.5 Programa PICA PICANTE entrevistamos el médico del Hospital Arturo Illia de El Sauzalito quien dio detalles de la preocupante situación que atraviesa la localidad más alejada del impenetrable, entre otras cosas expreso “ la situación es preocupante, hay 82 casos activos, 3 muertos en los últimos días, 15 nuevos hisopados, la elecciones fueron tan normales que nos preocupan más, es feo ver morir a una persona de covid hace unos días nos toco ver, somos tres médicos , estamos dos ,uno dio positivo para covid”.-

SITUACION PREOCUPANTE

En la entrevista el Doctor Miguel Figueredo expreso “Lamentablemente hasta el día de ayer que estuve de guardia contábamos con 82 casos, los últimos tres días fueron días consecutivos de muertes en nuestro pueblo, ha disminuido a tres menos y creo que esta semana tenemos egresos así que se van a ir de alta, pero lamentablemente hoy tenemos una gran cantidad de hisopados nuevamente aproximadamente 15, que no sabemos exactamente cuántos van a ser positivos y cuantos negativos, pero hay una alta posibilidad de que haya unos 5 o 6 casos más posiblemente”.

Yo creo que es una sumatoria de todo eso y además no nos olvidemos que el último punto importante por así decirlo, sin desmerecer la imagen a los otros pueblos desde Castelli es Sauzalito como punto ultimo y acá llegan muchísima gente, es un lugar casi tripartito, vienen de Formosa, de Salta, pasando el Rio tenemos Formosa, tenemos muy cerca la conexión con Salta y todas las localidades del impenetrable Chaqueño.

La falta de cuidado sobre todo que la verdad es que nosotros esperábamos todo esto, porque en un momento teníamos cero caso , Pompeya ya había aumentado con los casos 10, 15, 20 y era una cuestión de tiempo, no se tomaron las medidas de suspender muchos eventos, los viajes, el fluido de gente fue casi lo mismo, mucha gente de muchos lados. El último lugar, el último punto, el más concurrido es Sauzalito.

EL ACTO ELECCIONARIO DEL IDACH NOS PREOCUPA

Respecto al acto de elección de IDACH nos dijo “Fue un acto eleccionario normal, como suele ser, lo que pasa es que nosotros no manejamos, pero si tenemos que estar al pie del cañón todos los días, el impacto de eso seguramente lo vamos a ver por una cuestión de protocolos dentro de 5 o 6 días cuando aparecen, porque el covid empieza a hacer sus manifestaciones entre el quinto y sexto día, por ende el próximo viernes o sábado de esta semana vamos a tener la buena noticia o la mala noticia que han aumentado los casos en forma alarmante, ojala que no, ojala seamos optimistas, esa es la idea.

LOS FALLECIDOS

Figueredo se refirió a los fallecidos y a los casos más complicados nos dijo “En la primera ola tuvimos 8 fallecidos, y en lo que va de la segunda 3 más , hay un total de 11 personas fallecidas por covid en la localidad, En este momento tenemos 7 personas internadas en nuestro hospital y 6 con requerimiento intermitente de oxígeno y una que esta por una cuestión social, tenemos 7 pacientes y nuestra capacidad operativa es muy baja”.

OXIGENO, CAMAS, DISTANCIAS OTRO DE LOS TEMAS

El medico hablo de las problemáticas, la falta de oxigeno, la escases de cama , la distancia hacia una terapia, respecto a todo esto expreso “Es el lugar más alejado y más poblado de nuestro impenetrable y estamos a 280 kilómetros de una terapia intensiva, los caminos están pésimos, y lamentablemente tuvimos una baja importante, somos 3 nosotros, y uno de nuestros colegas se ha contagiado con covid, por suerte está bien de salud. La idea es que no caiga uno más, porque si llega a caer uno más va a estar muy complicado todo el sistema, pero hasta ahora estamos, nuestra capacidad operativa de nuestro hospital es muy baja, por ahí tendrían que entender nuestros colegas de Castelli, sé que la situación es igual o peor, pero por ahí el tema de reposición de insumos sobre todo oxígeno, nosotros nos manejamos con tubo de oxigeno no tenemos el oxígeno central como tienen otros hospitales, y es difícil porque no solo tenemos que pensar en los pacientes con covid, también tenemos pacientes recién nacidos, con neumonía, tenemos pacientes con distintas patologías que requieren oxígenos, es muy difícil, todo es muy difícil, contamos con 3 habitaciones, cada una tiene dos camas y una que fabricamos, porque no damos abasto”.

Respecto al tema agregó “Pensando en grande la solución para la problemática del oxígeno sería bueno poner un sistema de oxigenación central, que tenga un tubo grande como tienen los grandes hospitales, que tengamos en cada habitación el equipo de oxígeno y que no tengamos que estar reponiendo, sería lo ideal.Lo otro sería un viaje de la gente que maneja el oxígeno nos pueda traer una vez por semana por lo menos y reponer todo sin que tengamos que mandar nosotros, eso nos evitaría un montón de situaciones”.

