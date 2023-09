EL RELATO DEL JOVEN EMPRENDEDOR QUE SOBREVIVIÓ AL BRUTAL ATAQUE DE UNA BANDA CRIMINAL: «VOLVÍ A NACER»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El domingo 3 de agosto, alrededor de las 23.30, el joven emprendedor Braian Obregón sufrió uno de los momentos más terribles de su vida por el que – contó- siente haber vuelto a nacer. Es que ese día su local de venta de accesorios y servicio técnico de celulares sufrió un golpe comando y los delincuentes, completamente descontrolados, dispararon a matar.

La «desgracia con suerte», como le dicen sus seres queridos, lo dejó herido en su pierna izquierda y con muletas, ya que uno de los cinco disparos impactó en él. «Estoy todavía un poco impactado y más que nada el daño se podría decir que fue psicológico que físico pero estamos recuperándonos y arrancando nuevamente con todo«, comenzó el propietario de Cebra Phones.

El día del robo, Braian se encontraba cenando en la casa de su madre, a pocos metros del local, cuando una vecina le informó que había ruidos. «Miré la cámara y vi que una reja estaba media rara y que una cámara estaba corrida. En ese momento aparecen los delincuentes a barretear y a patear la puerta y en ese momento me vengo al local«, contó.

En cuestión de pocos minutos, abrumado por lo que vio en las cámaras, comenzó la otra pesadilla. Los ladrones no le dieron tiempo a nada y comenzaron a disparar sin piedad . «Intento poner en cambio el auto y no entra, no sé si de los nervios o porque una de las balas impactó en la caja de cambio. Entonces atino a bajarme, levanto las manos como para que vean que yo no quería hacer nada, lo único que quería es que me dejen de disparar, no lo hicieron así que volví a entrar al auto, logro poner el cambio y me voy. Cuando estoy yéndome, otra vez dispararon«, continuó Obregón.

Entre la balacera, los ladrones lograron que uno de los tiros impacte en la pierna del emprendedor y que otra roce en su otra pierna: «Me di cuenta que me dispararon pero por la adrenalina no sentía ningún tipo de dolor. Por suerte la bala salió en el momento, me hicieron puntos y ahora estoy con calmantes y antibióticos».

«Es algo muy grave, cada vez que me acuerdo del hecho, cuando quiero ver el video para ver cómo fue me agarra un malestar. Fue algo muy feo, no estamos acostumbrados acá. Mucha gente me decía ´una desgracia con suerte´, pero no se debería decir así porque estamos normalizando algo que no debería ser para nada normal. Fue un hecho demasiado grave, estuve a nada de morir . Ahora digo que tengo dos cumpleaños, volví a nacer», expresó.

En pocos segundos, los despiadados delincuentes lograron hacerse de varios objetos que cargaron en mochilas y que Braian valuó en aproximadamente unos 5.000 dólares. Respecto a la investigación, relató que aún la Policía no le confirmó que los ladrones fueron identificados.

Y si bien en las imágenes se nota experiencia de la banda criminal, indicó que el hecho está siendo investigado, pero no confirmaron que los delincuentes podrían haber participado de ilícitos similares en días anteriores.

Ahora, con la intención de seguir manteniendo su negocio del cual dependen otros trabajadores, dijo que reforzarán la seguridad, contratarán un servicio de seguridad y evalúan mudarse hacia el centro.

