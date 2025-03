EL REGRESO DE SHAKIRA A BUENOS AIRES, ENTRE DOS RECITALES LLENOS Y UN MENSAJE DE EMPODERAMIENTO FEMENINO

«Las Mujeres Ya no Lloran», calificado como el mejor tour de su carrera, la muestra en su mejor forma: baila, canta sin perder ni una sola nota, coqueteaba con la cámara que la sigue en todo el recital y toca la guitarra. La colombiana dejó a todos los asistentes con una buena impresión. Sus éxitos desde sus comienzos y los actuales están dentro de la lista de canciones.

Aunque su tour tuvo varios sobresaltos en Colombia, Perú y Chile donde fue cancelado. Los shows que dio el viernes y sábado en el Campo Argentino de Polo le dieron un sabor a revancha. Porque todo le salió perfecto. Ambos conciertos empezaron a tiempo y no hubo tormenta, que el sábado por ejemplo estaba amenazante horas antes de que comenzara a cantar Shakira.

Como era de esperarse, los shows fueron grandiosos y con su voz hizo retumbar los alrededores e incluso, las personas que no lograron entrar, disfrutaron del recital como si estuvieran adentro. “El sonido era bárbaro”, dijo una de las mujeres que no alcanzaron a comprar una entrada. “Bailamos, cantamos y lo disfrutamos como si estuviéramos ahí, esperamos que vuelva pronto, los argentinos la amamos”, dijo otra de las mujeres que se encontraba a las afueras del Campo Argentino de Polo.

El público, que en su mayoría era femenino, también tuvo a la artista colombiana de mayor reconocimiento en el mundo, dando mensajes de empoderamiento de maneras más diversas. Incluso con los mensajes de la pantalla.

En el Día internacional de la Mujer, y notablemente emocionada, la artista no se olvidó de saludar a sus fans argentinas: “Porque las mujeres, somos capaces de sanar un mundo. somos capaces de reparar lo que otros dañan. Somos capaces de unir, lo que otros separan. Feliz día de la mujer”.

Casi una hora después, ya en los bises, aparecieron sus diez mandamientos para la “manada”: “1-Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo. 2-No pedirás permiso para ser tú misma. 3-Bailarás y cantarás cuando necesites curarte. 4- Aullarás, porque nadie puede silenciarte. 5-Una loba no ataca, se defiende. 6- Una loba no compite con otras lobas, se ayudan entre ellas. 7-No reprimirás tu naturaleza salvaje. 8- Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. 9- Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. 10- Una loba es una loba para siempre”.

Los fans disfrutaron del repertorio de grandes éxitos de su carrera; desde sus comienzos, con canciones como “Pies Descalzos”, “Inevitable” y “Ojos Así”, pasando por “Whenever, wherever”, “She Wolf”, hasta los más recientes: “Chantaje”, “Soltera”, “TQG”, “Monotonía” y “Te Felicito”, de su nuevo álbum ganador del GRAMMY, Las Mujeres Ya No Lloran. “Loca”, “Hips Don’t Lie”, “La bicicleta”, “La Tortura”, el colorido “Waka Waka”, y el guiño tanguero de “Objection”, también fueron parte de la lista de canciones que enloquecieron a sus seguidores. Y el más reciente con el que superó sus propio récord, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, cuyo coro titula esta gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Con impactantes coreografías que hacen gala de una fusión de estilos de todo el mundo y un despliegue visual deslumbrante respaldado por pantallas de 6.6 millones de píxeles, de 49 metros de ancho por 9 metros de alto, el espectáculo se sostuvo con pasión y energía.

Los momentos del icónico show de Shakira

En «Chantaje», cantó mientras su equipo la cambiaba en los camarines, para luego reaparecer en el escenario con su cuerpo de baile. Ningún éxito faltó en este recorrido por su carrera. También interactuó con sus seguidores, preguntando cuántos solteros había en el estadio y dejando una reflexión: «El amor por otro es lindo, pero mejor es el amor propio«. Luego, con un sensual baile del caño, interpretó «Soltera».

Un video con imágenes de sus inicios, cuando aún tenía el cabello oscuro y usaba pantalones de cuero, recordó su historia musical. Interpretó «Pies descalzos» y expresó: «Qué noche mágica, Buenos Aires«. Agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores y recordó a su amigo Gustavo Cerati. Ante la consulta del público, cantó «Antología», seguida de «Poem to a Horse» y «Suerte».

La perlita de las dos noches probablemente haya sido “Ojos así”, porque en este tour enfatiza todos sus rasgos. El arábigo, el semitono que siempre busca su voz, el bombo con extrabass, el tablas (ese que dominaba la versión original) y la distorsión del bajo y la guitarra hicieron un combo tan enigmático como hipnótico. ese momento fue nostálgico para todos.

Justo después sonó “Antología”, el tema que dio lugar al llanto y que fue votado por sus fans como una canción que querían que volviera a interpretar. Sudor, lágrimas y una balada descorazonadora. “Los quiero mucho”, soltó, sin micrófono, mientras observaba a la multitud y todavía quedaba suspendida en el aire esa frase demoledora: “Y fue por tí que descubrí lo que es amar”.

También surgió esa veta levemente rockera de sus inicios, que la transformaron en una cantante totalmente diferente, en temas como “Don’t Bother”, “Poem To a Horse”, “Como donde, cuando” o “Pies descalzos, sueños blancos” (mucho más cruda que la que tocaba hace treinta años).

Todos los looks de Shakira durante su concierto en Argentina

Cada atuendo estuvo cuidadosamente seleccionado para reflejar su estilo y su presencia arriba del escenario. Acorde a sus canciones, la “loba” lució un atuendo diferente para cada era diferente de su discografía. A continuación una revisión de todos los looks que lució para mover sus caderas durante el Día de la Mujer.

Pero para interpretar la primera canción del recital, «La fuerte», se arrancó cual licántropa sus vestiduras y debajo de ellas llevaba un espléndido vestido en color rosa bebé con brillos de Versace.

Su tercer cambio de look fue un conjunto nuevamente blanco, pero esta vez se trató de uno que aprovechó la tendencia de los flecos. En composé con su guitarra, la colombina portó un chaleco largo desflecado con tiras en color blanco.

En un look más country core, Shakira con su guitarra y sonrisa exhibió su talento a la vez que su habilidad para cambiarse a altas velocidades.

Otro de los outfits que más llamó la atención durante el show fue el vestuario inspirado en una sirena hecho por el diseñador libanés Zuhair Murad. La barranquillera lució un vestido que a su vez formaba parte de la escenografía cubierto con 50 mil cristales, inspirado en la portada del álbum «Las mujeres ya no lloran».

Su quinto look fue diseñado por Caroline Reznik. Con un apasionado color rojo, este look hizo vibrar a la artista arriba del escenario. Es un dos piezas compuesto por unas mallas con cordones teñidas a mano y confeccionadas con materiales mixtos de encaje francés y micromalla. Su top es al cuerpo, en una tela brillosa con un amplio escote circular y su malla tipo palazo cuenta con flecos hacia sus laterales.

En la misma gama de rojos, la cantante y bailarina para realizar la danza del vientre vistió un tradicional traje árabe compuesto por una pollera de tul larga y un corpiño de lentejuelas. Ambos en color rojo y cobre.

En la otra gama de la paleta de colores, Shakira inundó su show con la estética de «bajo el mar» con un vestido de Gaurav Couture. Cuenta con enormes pliegues de tela que emulaban las olas del mar y una coraza metálica con una figura de una loba esculpida en su escote.

Con color tierra y nuevamente bajo el reinado de los flecos, Shakira lució un outfit en un tono más apagado pero ello no le impidió seguir encendiendo el show con sus caderas. Este fue diseñado por Jaware Alleyne.

Para cantar «Loba», la reconocida cantante utilizó un traje al cuerpo de Darío Mittman en tonalidades lilas con piedras y un delicado bordado con las siluetas de dicho mamífero. Asimismo a la altura de su cuello cuenta con piedras violáceas incrustadas en el traje.

Luego llego uno de los momentos más esperados de la noche, cuando la artista cantó la canción emblema del Mundial de Fútbol 2010, «Waka Waka». Para ello imitó el look que utiliza en el videoclip de la canción y de allí extrajo los colores vivos que se encuentran en el vestido.

El tour, que comenzó en febrero en Río de Janeiro (Brasil) y se extiende por Latinoamérica y Estados Unidos a lo largo de todo este año, lleva vendidas más de 1.5 millones de entradas en 47 conciertos. La próxima parada será México donde Shakira tiene previsto 7 conciertos. Luego retomará su gira en Estados Unidos donde se presentará en 17 ciudades.