EL REGRESO DE LOS EX GOBERNADORES: EL PJ EDIFICA UN ARMADO ANTI-MILEI CON FIGURAS DE PESO EN LAS PROVINCIAS

Una de las sorpresas del cierre de alianzas la dio el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey que, tras más de una década de distanciamiento con el mundo K, decidió volver a confluir bajo el mismo paraguas electoral. Será el primer candidato a senador de Fuerza Patria y el principal competidor de La Libertad Avanza (LLA), que llevaría a Alfredo Olmedo en el primer lugar de la lista.

Hace ya varios meses que Urtubey comenzó a acercarse al kirchnerismo con la idea de conformar una misma propuesta en Salta. Entiende que la unidad de todo el peronismo es la única forma de frenar el avance de Javier Milei. “Queremos hacerle frente a un proyecto excluyente del gobierno libertario. Tenemos que construir un proyecto nacional”, sostuvo el ex mandatario.

El principal contacto del salteño con el mundo K se dio a través de Eduardo “Wado” de Pedro. En las últimas horas, el acuerdo final se logró con él y con los interventores del PJ de Salta, Sergio Berni y “Luchi” Alonso, que responden a Cristina Kirchner. Aún no se comunicó con la ex presidenta. El salteño también estuvo en contacto con Sergio Massa, otro de los promotores de un esquema de unidad más amplio.

Juan Manuel Urtubey ultima los detalles para ser el candidato a senador nacional por Salta de Fuerza Patria Juan Manuel Urtubey ultima los detalles para ser el candidato a senador nacional por Salta de Fuerza Patria

Urtubey mantiene diferencias con el kirchnerismo duro, pero entiende que el escenario está muy polarizado y que los distintos sectores del universo peronista tienen que dar la discusión puertas adentro, bajo el mismo techo, y unir fuerzas. Después de varios intentos, se alejó de la tercera vía y se jugó a ser parte de uno de los polos.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quedó en un lugar incómodo. Presentó un frente propio llamado Primero Salta, pero no definió candidatos para competir. En Salta se especuló con la posibilidad de que la ex secretaria de Energía y actual legisladora salteña, Flavia Royón, encabece una boleta, pero la jugada política no se confirmó.

Finalmente, el mandatario dio libertad de acción para que los dirigentes de los partidos que integran la alianza se adhieran a las opciones del peronismo o de los libertarios. “Pareciera que se discute entre pasado y presente. Mi compromiso está puesto en hablar de futuro”, sostuvo tras la presentación de las alianzas.

Otro de los nombres con trayectoria que va a competir es el del ex gobernador chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich, que se perfila para ocupar el primer lugar de la lista de senadores nacionales. El ex gobernador levantó el perfil en el comienzo del año y ya tuvo su primera experiencia electoral cuando compitió como candidato a diputado provincial el último 11 de mayo.

Jorge «Coqui» Capitanich va a ser candidato a senador nacional por Chaco Jorge «Coqui» Capitanich va a ser candidato a senador nacional por Chaco

El movimiento clave de Capitanich fue cerrar un acuerdo con la intendenta de Barranquitas, Magda Ayala, que en las elecciones provinciales compitió por su cuenta y sacó el 11% de los votos. El ex gobernador obtuvo el 33,3%, por lo que esperan que la propuesta de Fuerza Patria pueda estar en el orden del 40%, sobre todo teniendo en cuenta que es una elección con impacto nacional, lo que podría movilizar más a los votantes.

Sin embargo, no pudo contener a todos los sectores. La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, y el ex senador Eduardo Aguilar presentaron un frente propio llamado “Vamos Chaco”. “Nosotros vemos cómo se están peleando por los cargos Capitanich y Primero Chaco, y no hablan de una unidad real. Hay muchos compañeros que están afuera porque no nos permiten la participación”, sostuvo la jefa comunal. La ausencia de las PASO complicó a varios sectores del peronismo del interior.

En San Juan el que asoma para ocupar la cabeza de la lista de diputados es el inoxidable José Luis Gioja, que sigue haciendo pie dentro del peronismo provincial y logró construir una tregua con Sergio Uñac, quien terminó en el Senado luego de no poder competir por un tercer mandato y tras la dura derrota que sufrió su hermano Rubén en el 2023.

La relación entre Gioja y Uñac, los dos líderes fuertes del peronismo sanjuanino, es inestable. Hasta hace un puñado de meses no se hablaban. Y ahora se hablan lo justo y necesario. La relación se quebró hace tiempo y lo que perdura es la necesidad de acordar frente a la derrota que el peronismo sufrió en San Juan en el 2023.

José Luis Gioja podria encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por San Juan (NA) José Luis Gioja podria encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por San Juan (NA)

En el peronismo hubo dos ex gobernadores que fueron importantes para que haya un acuerdo de unidad en sus provincias. Es el caso de la catamarqueña Lucía Corpacci y el tucumano Juan Manzur, que lograron sellar un frente unificado con los actuales mandatarios Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Ambos se acercaron al gobierno de Milei y apoyaron sus principales pedidos legislativos hasta acá. Pero los intereses electorales se cruzaron con la necesidad de gestión y el escenario se modificó.

Corpacci, de estrecha relación con Cristina Kirchner, presidenta del PJ de Catamarca y vicepresidenta del PJ Nacional siempre mantuvo el lazo político con Jalil. En esa mesa también se sienta el intendente de la capital catamarqueña, Gustavo Saadi, que aspira a la gobernación en la próxima vuelta. Entre los tres se consolidó la unidad de las listas legislativas.

En el caso de Tucumán Jaldo y Manzur se predispusieron a ordenar la oferta electoral. Acordaron armar una lista con candidatos intercalados. Aún no está definido, pero una opción posible es que el propio gobernador sea el que encabece la lista de legisladores para darle mayor potencia a la propuesta.

En el segundo escalón iría la actual legisladora Gladys Medina, que responde a Jaldo, mientras que el tercer escalón sería para Javier Noguera, que actualmente ocupa una banca en la legislatura tucumana y que responde a Manzur.

Juan Schiaretti pica en punta para ocupar la cabeza de la lista de diputados nacionales por Córdoba (Crédito: Mario Sar) Juan Schiaretti pica en punta para ocupar la cabeza de la lista de diputados nacionales por Córdoba (Crédito: Mario Sar)

Hay un movimiento pensado detrás de la propuesta electoral. Si va Jaldo como candidato, no asumirá su banca. Entonces, Medina se correría al primer lugar y Noguera al segundo. A su vez, Elia Fernández, que actualmente es diputada nacional y se le vence el mandato, podría ocupar una banca sin ser candidata. ¿Cómo? Fernández es la suplente de Medina, a la que aún le quedan dos años de mandato. Como vuelve a ser candidata, ocupará su lugar para terminar de cumplir los dos años que le quedan.

Tanto Medina como Fernández responden a Jaldo, por lo que el gobernador se quedaría con dos legisladores, mientras que el tercero sería del manzurismo. El acuerdo de unidad se gestionó a través de intermediarios. Del lado de Manzur los que llevaron adelante el proceso fueron Pablo Yedlin y Noguera, mientras que la voz de Jaldo la entonó el vicegobernador, Miguel Acevedo.

El caso de Juan Schiaretti es distinto al resto. El ex gobernador de Córdoba no forma parte de Fuerza Patria y tiene una mala relación con el kirchnerismo y el massismo. Aunque aún no está definido, pica en punta para ser el primer candidato a diputado nacional por la lista de Provincias Unidas, como se bautizó al nuevo espacio de gobernadores integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).

El “Gringo”, que apadrina la propuesta bonaerense Somos Buenos Aires, quiere potenciar el armado nacional. Su posible candidatura lograría ese cometido y le daría mayor volumen al mensaje político – crítico del gobierno de Milei – con el que se está definiendo la identidad de la propuesta política de los gobernadores.

Gerardo Zamora será candidato a senador nacional por Santiago del Estero (@frentecivicosde) Gerardo Zamora será candidato a senador nacional por Santiago del Estero (@frentecivicosde)

Diferente también es la situación del actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Si bien no es peronista, su alianza con el kirchnerismo se mantiene en el tiempo sin demasiados cortocircuitos. Zamora anunció ayer que su jefe de Gabinete, Elías Suárez, es el candidato a gobernador para las elecciones locales. Al igual que Corrientes, Santiago del Estero elige senador en los años impares . Suárez será acompañado en la fórmula por el actual vicegobernador Carlos Silva Neder.

Las elecciones a gobernador en Santiago del Estero se llevarán a cabo el 26 de octubre, junto con las elecciones nacionales. En esos comicios Zamora será candidato a senador nacional por el Frente Cívico por Santiago, la fuerza provincial que tiene mucho peso en la estructura política de la provincia.

La elección del 26 de octubre tendrá figuras de renombre en la paleta electoral. En la coalición que tiene como columna vertebral al peronismo hacen esfuerzos para tapar las grietas internas, resistir la avanzada libertaria y golpear con fuerza en los comicios que se aproximan. Saben que el resultado de este año es el primer indicador de cómo será transitar el camino electoral que une el 2025 con el 2027.